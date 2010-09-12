-ALO 136'YA İHBAR YAĞDI ANKARA (A.A) - 12.09.2010 - Kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak için Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce kurulan ''ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı''na bir yılda yaklaşık 167 bin çağrı geldi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Neşet Akkoç, kaçakçılıkla mücadeleye vatandaşın da katkısını sağlamak amacıyla oluşturulan ''ALO 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattı''nın geçen yıl Ağustos ayında faaliyete geçirildiğini anımsattı. Akkoç, söz konusu hattın 18 gümrük başmüdürlüğü içerisinde kaçakçılık, istihbarat ve gümrük muhafaza müdürlüklerine otomatik olarak yönlendirme yaptığını, 7 gün 24 saat açık olduğunu belirtti ALO 136 Hattını bir yılda 167 bin 157 kişinin aradığını, bunlardan ihbar niteliğinde olan müracaatların titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Akkoç, bu ihbarlar sonucunda bir milyon 650 bin lira değerinde kaçakçılık olayı ortaya çıkarılığını belirtti. -KİMLİK BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUYOR- ALO 136'ya yapılan ihbarlarla ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin de kesinlikle gizli tutulduğunu vurgulayan Akkoç, ayrıca kaçakçılığı, faillerini, kaçak eşyanın bulunduğu, saklandığı veya satıldığı yerleri yetkili birimlere haber veren, kaçak eşyanın ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişilere de yakalanan kaçak eşyalara ilişkin mahkeme sonucuna göre ikramiye ödendiğini söyledi.