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Yaşam

Alnında burunla yaşıyor

Çin'de burnunu kaybeden bir hastaya doktorlar çareyi hastanın alnında burun dokusu yetiştirmekte buldu

26 Eylül 2013 19:00

Geçirdiği kaza sonucu burnu hasar gören Xiaolian için doktorlar, alnında yeni bir burun geliştirdi.

Çin’in güneydoğusundaki Fujian bölgesinde yaşayan Xiaolian, geçirdiği trafik kazasında burnuna ağır darbe aldı. Zamanında tedavi olmayan Xiaolian’ın burnu iltihaplandı ve kıkırdağı zarar gördü.

Doktorlar, tedavisi gecikince 22 yaşındaki genç için çareyi yeni bir burun geliştirmekte buldu. Doktorlar doku genişleticiyi Xiaolian’ın alnının üzerine yerleştirdi. Daha sonra doku kaburga kemiğiyle desteklendi ve ortaya yeni bir burun çıktı.

Cerrahlar burunun gelişimini tamamladığını ve yakında Xiaolian’ın alnından alınarak eski burnunun yerine yerleştirileceğini açıkladı.

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