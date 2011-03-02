-ALMİTU BEKELE ANTRENÖRÜ İLE YOLLARINI AYIRDI ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Avrupa şampiyonu milli atlet Almitu Bekele Degfa ile antrenörü Ertan Hatipoğlu'nun yolları ayrıldı. Edinilen bilgiye göre, Bekele ile Hatipoğlu, 4-6 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan kısa süre önce çalışmayı bıraktı. Çalışma sistemi üzerinde anlaşmazlık yaşayan milli atlet ile Hatipoğlu, birlikte çalışmaktan karşılıklı vazgeçti. Paris'e gitmeyeceği öğrenilen antrenör Hatipoğlu ile sporcusu arasında bazı konularda anlaşmazlık bulunduğu, her iki tarafın da bu konularda geri adım atmadığı öğrenildi. Bekele ile antrenörünün, birlikte çalışmaya ara mı verdiği ve yeniden biraraya gelip gelmeyeceği belirtilmedi. -HATİPOĞLU: ''SPORCULARIMIZA PARİS'TE BAŞARILAR DİLİYORUM''- Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Hatipoğlu, sporcusu Bekele ile başarılı yıllar geçirdiğini hatırlatarak, ''Sporcumla bazı konularda anlaşamadık. Arada anlaşmazlık varsa, yapacak bir şey yok. Almitu'nun kulübü de durumdan haberdar ve ikimizin de yanında. Ben, Almitu'dan sporcu olarak çok memnundum ancak olaylar yavaş yavaş bu duruma geldi ve koptuk'' dedi. Hatipoğlu, ''Paris'te yarışacak milli takım sporcularına ve meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Unutmasınlar ki bizim açtığımız yollarda tıkanıklık yok. Cesurca ileri gitsinler, yürekleriyle yarışsınlar. Herkese teker teker başarılar diliyor ve hedeflerine kavuşmalarını diliyorum'' diye konuştu. Antrenör Hatipoğlu, bundan sonra diğer sporcularını yetiştirmeye devam edeceğini söyledi.