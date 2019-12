-ALMEİDA'NIN ŞUTLARI SAKATLIYOR BELEK (A.A) - 10.01.2011 - Beşiktaş'ın kalecilerinden Cenk Gönen, yeni transferlerden Almeida'nın yakın mesafeden şutlarının çok etkili olduğunu ve kendilerini zorladığını ifade etti. Gloria Otel'in konferans merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cenk, Almeida'nın şutlarının kendilerini zorlayıp zorlamadığı sorusuna verdiği yanıtta, ''Özellikle yakın toplarda sakatlanma riskine sahipsiniz, toplara gayet sert vurabiliyor'' dedi. -''KALEDEKİ REKABET BEŞİKTAŞ'IN FAYDASINA OLACAKTIR''- Potansiyelinin ve yeteneklerinin farkında olduğunu ve her geçen gün yeni bir şey öğrendiğini belirten Cenk, ''Kaledeki rekabet Beşiktaş'ın faydasına olacaktır'' dedi. Siyah-beyazlı futbolcu, ''Kaledeki rekabet Beşiktaş'ın faydasına olacaktır. Rekabet zorlanmayı, zorlanma da akabinde performansın artmasını sağlıyor. Kim oynarsa oynasın kalede daha iyi performans göstermek zorunda kalıyor. Bana görev verildiğinde, yeteneklerimi üst seviyede sahaya yansıtıp takımıma faydalı oynamak istiyorum'' şeklinde konuştu. Yeni transferlerin çok sıcak kanlı olduğunu, takıma uyum konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Cenk, ''İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelen arkadaşlar kariyerleri belli insanlar. Takıma katkılarının çok çabuk gerçekleşeceğini düşünüyorum. İkinci yarıda takıma üst düzey katkıda bulunup takım performansını çok daha iyi yolda etkileyeceklerini düşünüyorum'' dedi. -''RAKİPLERİN İŞLERİ ZOR''- Bir soru üzerine rakip defans oyuncularının ve kalecilerinin Beşiktaş maçlarında işlerinin zor olduğunu belirten Cenk, ''Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan futbolcularla başa çıkabilmek için tabii ki işleri zor. Beşiktaş takımının kadrosunda bulunan futbolcularla başa çıkabilmek rakip defans ve kaleciler için oldukça zor. Bu da ayrıca bize bir güven veriyor. Bizim için bir avantaj, rakipler için de onlarla oynama şansı yakaladıkları için pozitif bir etki yaratır'' şeklinde ifadeler kullandı. Antalya kampının yoğun ve verimli geçtiğini anlatan Beşiktaşlı kaleci, takımın fiziksel ve mental anlamda gayet uyumlu olduğunu belirterek, ''İkinci yarıya hazırız. Önümüzdeki haftadan itibaren daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sivasspor maçı eksi ve artılarımızı görmek açısından iyi oldu. Biraz tabi ortam olarak tam uygun ışık yoktu ama yine de iyi oldu. Yeni gelenlerin uyumu sıcak kanlı insanlar oldukları için çabuk gerçekleşti'' diye konuştu. Bir soru üzerine Cenk, futbolcuların saha içinde birbirleriyle daha fazla konuşmalarının ve yardımlaşmalarının maçlarda takıma katkı sağlayacağını ifade etti. -''BEŞİKTAŞ FORMASINI GİYEN HER FUTBOLCU YILDIZDIR''- Takıma katılan yeni isimleri değerlendiren Cenk, ''Bireysel olarak her biri çok yetenekli. Sonuçta Beşiktaş'a geliyorsa gayet yetenekli insanlardır. Beşiktaş formasını giyen her futbolcu bana göre yıldızdır. Ama önemli olan sahada takımımızın hedefleri doğrultusunda ne ölçüde takıma katkı sağlayacağımızdır'' şeklinde konuştu. Cenk, Schuster'in oyun sisteminde başarılı bir performans sergilediğine inandığını kaydetti. Takımda ilginin daha çok ünlü futbolculara yönelik olduğu ifade edilerek bunun bir sıkıntı yaratıp yaratmadığı sorulan siyah-beyazlı futbolcu, ''Kesinlikle yaşanmıyor. O ilgiyi sindirebilmiş insanlar. Türk futbolcular da çok kariyerli. Gençler olarak onlardan her gün bir şeyler öğrenmeye ve faydalanmaya çalışıyoruz. Onlarla beraber oynadığımız için çok da mutluyuz'' dedi. -ŞAMPİYONLUK ŞANSI- Cenk, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın şansını özetle şöyle değerlendirdi: ''Herkes puan farkından falan bahsediyor ama önemli olan Beşiktaş'ın potansiyeli her maçı kazanabilecek durumda. İkinci yarı istikrara kesinlikle sahip olmalıyız. Basit hatalar içermeyen performans sergilersek şampiyon olmamız içten bile değil. İlk yarıya oranla daha iyi olmak zorundayız. Ligde özellikle çok başarılı bir performans sergilemedik. Yeni gelen arkadaşlarımızın kariyerleri belli. Takıma olan katkılarının iyi olacağını düşünüyorum. Uyum içinde ikinci yarı çok daha başarılı günler yaşayacağımızı düşünüyorum.'' Örnek aldığı kalecinin kim olduğu sorusuna üzerine Beşiktaşlı futbolcu, Türkiye'de Rüştü Reçber'i model olarak aldığını, yurtdışında da Schmeikel ve Casillas'ı ilgiyle izlediğini ifade etti. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da kendisini geliştirmek için çalıştığını bildiren Cenk, şu anda Felsefe'nin hayatı nasıl değiştireceği üzerine bir kitap okuduğunu bildirerek, ''Kendimizi geliştirmemiz lazım saha içinde de saha dışında da. Ben de kendi adıma bunu yapmaya çalışıyorum'' dedi.