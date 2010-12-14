T24 LogoT24 Logo
Spor

Almeida'dan şok açıklama

Beşiktaş'ın transferini bitirdiği iddia edilen Almeida, Alman basınına şok bir açıklama yaptı. Portekizli futbolcu, siyah beyazlı ekiple hiçbir görüşmesinin olmadı

14 Aralık 2010 02:00

T24 -  Beşiktaş'ın transferini bitirdiği iddia edilen Almeida, Alman basınına şok bir açıklama yaptı. Portekizli futbolcu, siyah beyazlı ekiple hiçbir görüşmesinin olmadığını ifade etti.



Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Werder Bremen’in başarılı golcüsü Hugo Almeida, SPOX.com’a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, transferi ile ilgili kesin bir dille konuşurken, Beşiktaş ile görüşme halinde olmadığını ve Bremen’de kalmak istediğini söyledi.


İşte Hugo Almeida’nın açıklaması: "Bazen doğru olmayan şeyler konuşuluyor, bu da onlardan bir tanesi. Beşiktaş ile görüştüğüm bir spekülasyondur. Beşiktaş, çok saygı duyduğum bir kulüp ama görüşme halinde olduğum doğru değildir. Werder Bremen’in oyuncusuyum ve sözleşmemi yerine getirmek istiyorum."



(spox.com'un haberi)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24