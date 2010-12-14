Almeida'dan şok açıklama

T24 - Beşiktaş'ın transferini bitirdiği iddia edilen Almeida, Alman basınına şok bir açıklama yaptı. Portekizli futbolcu, siyah beyazlı ekiple hiçbir görüşmesinin olmadığını ifade etti.





Beşiktaş’ın devre arasında kadrosuna katmak için yoğun uğraş verdiği Werder Bremen’in başarılı golcüsü Hugo Almeida, SPOX.com’a özel açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, transferi ile ilgili kesin bir dille konuşurken, Beşiktaş ile görüşme halinde olmadığını ve Bremen’de kalmak istediğini söyledi.



İşte Hugo Almeida’nın açıklaması: "Bazen doğru olmayan şeyler konuşuluyor, bu da onlardan bir tanesi. Beşiktaş ile görüştüğüm bir spekülasyondur. Beşiktaş, çok saygı duyduğum bir kulüp ama görüşme halinde olduğum doğru değildir. Werder Bremen’in oyuncusuyum ve sözleşmemi yerine getirmek istiyorum."

(spox.com'un haberi)





