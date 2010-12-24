-ALMEİDA: ''YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIM'' ANKARA (A.A) - 24.12.2010 - Portekizli futbolcu Hugo Almeida, Beşiktaş'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtığını, tanıdığı isimlerle aynı formayı giyecek olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Futbolcu, Portekiz basınında yer alan açıklamasında, ''Türkiye'nin sembol takımlarından biriyle bir sayfa açacağım için çok mutluyum. Ayrıca, Quaresma, Manuel Fernandes ve Simao ile biraraya gelecek olmaktan da mutluluk duyuyorum'' diye konuştu. Beşiktaş'a, tutkusunu paylaşabileceği bir takım olduğu için, yeni başarılara katkı sağlamak amacıyla geldiğini ifade eden Almeida, Quaresma'nın kendisini Beşiktaş hakkında bilgilendirdiğini, Beşiktaş'ın, çok iyi bir yapısı olan, büyük bir başkana sahip bir kulüp olduğunu bildiğini kaydetti. -EN HIRÇIN GUTİ- Beşiktaş'ta, Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonunun ilk yarısında en çok kart gören futbolcu Guti Hernandez oldu. Sezon başında İspanya'nın Real Madrid takımından transfer edilen Guti, ligin ilk yarısında 4 sarı, 1 de kırmızı kart görürken, kart cezası nedeniyle takımını 2 maçta yalnız bıraktı. Rodrigo Taba, 1 sarı, 1 de kırmızı kartla cezalandırılırken Mert Nobre, Roberto Hilbert ve Ersan Gülüm de 3'er sarı kart gördü. -GEÇEN SEZONA ORANLA DAHA FAZLA KART GÖRDÜLER- Beşiktaş, bu sezon geçen yıla oranla daha fazla kart gördü. Siyah-beyazlı oyuncular, geçen sezonun ilk yarısı sonunda toplam 28 kez sarı, 2 kez de kırmızı kart görürken bu sezon 33 kez sarı, 2 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. -İBRAHİM TORAMAN VE AURELİO KART GÖRMEDİ- Siyah-beyazlılarda, ilk yarıdaki maçların büyük bölümünde görev almalarına rağmen İbrahim Toraman ve Mehmet Aurelio kart görmeyen oyuncular olarak dikkati çekti. 15 maçta forma giyen İbrahim Toraman ve 11 maçta oynayan Aurelio ligin ilk yarısında tek kart dahi görmeyip siyah-beyazlıların en centilmen futbolcuları oldu. -AVRUPA'NIN ''HIRÇINI'' İBRAHİM TORAMAN- Beşiktaş'ta savunmada oynadığı halde Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 15 maçta tek kart dahi görmeyen İbrahim Toraman, Avrupa kupalarında ise tam tersi bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki en hırçın futbolcusu olan İbrahim Toraman, oynadığı 7 maçta 1 kırmızı 2 de sarı kart gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 18 sarı, 1 de kırmızı kart gören siyah-beyazlılarda, İbrahim Üzülmez, Roberto Hilbert, Ersan Gülüm ve Abu Dabi'ye giden Matias Delgado 2'şer, Uğur İnceman, Matteo Ferrari, Tomas Sivok, Necip Uysal, Tomas Zapotocny, Hakan Arıkan, Nihat Kahveci ve İsmail Köybaşı ise 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.