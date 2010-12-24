-ALMEIDA RESMEN BEŞİKTAŞ'TA İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Beşiktaş, Almanya'nın Werder Bremen takımından kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Hugo Almeida'nın transferini resmen açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Almeida'nın transferinin gerçekleştirildiği bildirildi. Werder Bremen'e 2 milyon avro bonservis bedeli verecek olan Beşiktaş, Almeida'ya ise 3,5 yıl için 9 milyon 150 bin avro ödeyecek. Gönderilen yazıda, ''Şirketimiz Hugo Miguel Pereira de Almeida'nın transferi konusunda kulübü Werder Bremen ile 2 milyon avro sözleşme fesih bedeli karşılığı anlaşmıştır. Almeida ile imzalanan 3,5 yıllık sözleşme şartlarına istinaden, futbolcuya 2010-2011 yarım sezonu için 1 milyon 650 bin Avro, kalan 3 sezon için (2011-2012, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonları) sezon başına 2.5 milyon Avro garanti ücret ödenecektir'' ifadelerine yer verildi. Almeida'nın Beşiktaş'a toplam maliyeti ise 11 milyon 150 bin avro olacak.