Almeida: Beşiktaş'a transferim tümüyle yalan

T24 - Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen’de forma giyen Portekizli oyuncu Hugo Almeida, Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Almeida, Bild gazetesinin internet sayfasında yayınlanan röportajında, "Türk medyası bugün sizin Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağınızı yazdı. Bu doğru mu" şeklindeki bir soruya karşılık, "Bu tümüyle yalan. Ben Portekiz’deyim ve ailem ile tatil yapıyorum. Bu hikayeyi muhtemelen Beşiktaş Başkanı yayıyor" dedi.

"Bunu nereden biliyorsunuz" şeklindeki bir soru üzerine de Almeida, "Türk gazeteciler beni aradı ve benim ne zaman İstanbul’a gelip imza atacağımı sordular. Bu bilgiyi Beşiktaş başkanından aldıklarını söylediler" şeklinde konuştu.

"Ben Beşiktaş kulübü ile hiçbir zaman görüşmedim. Sadece danışmanımla iletişim halindeyim" diyen Almeida, yeniden danışmanı ile görüştükten sonra geleceği hakkında karar vereceğini belirtti.

Noel tatilinden sonra danışmanı Jorge Mendes ile yeniden görüşeceğini, şimdi ailesi ile birlikte tatilin keyfini çıkartacağını ve huzursuz olması için bir neden bulunmadığını ifade eden Almeida, "Türk Ligi sizin için sözkonusu olabilir mi" şeklindeki bir soruya karşılık, "Bu konuda bir şey söyleyemem.

Önce danışmanımla konuşacağım. Üzerinde görüşecek bir çok teklif var" dedi.

Werder Bremen’de bir sözleşmesi bulunduğunu, diğer konuların sadece söylentilerden ibaret olduğunu ifade eden Almeida, 2 Ocak 2011 tarihinde Bremen’de olacağını kaydetti.



