Almanya'yı seçim heyecanı sardı



Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kaldı. İlk kez Cumhurbaşkanını halk seçecek. Bu yüzden ayrı bir önemi var bu seçimlerin, ancak Almanya'daki Türkler açısından da bu seçim önemli. Çünkü bu ülkede yaşayan yaklaşık 3 milyon Türk, uzun yıllardır Türkiye'deki seçimlerde oy kullanmak istediklerini dile getiriyorlardı. Şimdi bu hayal gerçek oluyor.

Almanya'daki Türkler 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Almanya'da kurulacak 7 kentteki seçim merkezlerinde bu yıl ilk defa oy kullanabilecekler. Oy verme işlemi 31 Temmuz ile 3 Ağustos arasında olacak. Yaklaşık 1,5 milyon Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da Türkler, oylarının cumhurbaşkanlığı seçiminde belirleyici olabileceğinin farkındalar.

Gümrükte de mümkün

Köln'de yaşayan Serap Alboğa, oy vermenin demokratik bir hak olduğunu belirterek, kendine tanınan bu haktan yararlanacağını söyledi. Alboğa, “Türk vatandaşı olarak oyumu kullanacağım. Ama sandıkların kurulduğu sırada izin için Türkiye'ye gideceğimizden dolayı bu görevimi gümrük kapısında yerine getireceğim” diye konuştu.

Almanya'daki seçimlerde seçmen kütüğüne kaydını yaptıran Türkler 7 kentteki merkezlere gelerek oylarını verebilecekler. Ama bu merkezlerden uzaklarda oturanlar ise mesafeden şikayetçi.

Aachen'de yaşayan Mahmut Aşkar, yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Düsseldorf'ta oy kullanması gerektiğini belirterek, bu durumun oy vermede engel teşkil ettiğini söyledi. Aşkar, otomobili olmayanlar için Aachen'dan Düsseldorf'a gitmenin zor olduğunu belirterek, konsolosluk kaydını yaptırdığını ancak mesafe yüzünden oy kullanamayacağını ifade etti.

'Acaba kimi seçeyim'

Almanya'da yaşayan Türkler seçim merkezlerinin yetersizliğinden şikayet etseler de seçimlerle yakından ilgileniyorlar. Siyaset bilimi öğrencisi Bahar Aslan da cumhurbaşkanlığı seçimiyle yakından ilgilenenlerden. Ancak Aslan'ın adaylarla ilgili kafasında soru işaretleri henüz yok olmuş değil. Aslan, “Kimi seçeceğimde zorlanıyorum" diyerek, Tayyip Erdoğan ve Ekmeleddin İhsanoğlu arasında önemli bir fark göremediğini vurguladı.

Köln Belediyesi Uyum Meclisinin genç üyelerinden Ahmet Edis ise Almanya'daki Türk seçmenlerin seçim havasına girdiklerini belirterek, özellikle yaşlı kuşakların Türkiye'de yapılacak seçimlere büyük ilgi gösterdiklerini belirtti.

Birinci kuşak daha ilgili

Birinci ve ikinci kuşak Türklerin daha fazla Türkiye siyasetiyle ilgilendiklerini, buna karşın gençlerin Alman siyasetine kendilerini daha yakın hissettiklerini kaydeden Edis, yakın çevresindeki seçmen Türklerin tercihlerini şimdiden belirlediklerini de ifade etti.

Çifte vatandaş olduğu için hem Türkiye'deki hem de Almanya'daki seçimlere katılma şansı bulunduğunu belirten Avukat Abdullah Emili'nin ise bir endişesi var. Emili, Türkiye'deki seçim propagandalarının Almanya'ya taşınmasının sakıncalı olacağını belirterek, “Umarım Türkiye'deki seçim öncesi politik ortam buraya olduğu gibi taşınmaz. Daha medeni bir seçim ortamı olur” diye konuştu.