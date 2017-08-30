Almanya’ya yılda 200 bin göçmen gerekecek

Yapılan bir araştırma, Alman istihdam piyasasındaki nitelikli iş gücü açığının 2030 yılına kadar üç milyon, 2040 yılına kadar 3 milyon 300 bin kişiye ulaşabileceğini ortaya koydu. Basel merkezli Prognos araştırma enstitüsünün raporunda, siyaset ve ekonomi çevrelerinin bu gidişi durdurmak için ellerinde imkanlar bulunduğu, ancak acilen harekete geçilmesi gerektiği kaydedildi.

Enstitünün raporunda, Alman nüfusundaki artan yaşlanma, nitelikli eleman açığı riskinin temel nedeni olarak gösterildi. Raporu hazırlayan araştırmacılardan Oliver Ehrentraut, demografik değişim nedeniyle iş piyasasındaki durumun önümüzdeki 10 ila 20 yılda kötüleşeceğini belirterek, "Nüfusta güçlü bir daralma yaşanması beklentisi artık eskisi kadar büyük olmasa da, çalışma yaşındaki nüfusta, 2040 yılına kadar yüzde 10‘luk güçlü gerileme olacaktır“ diye konuştu.

Tarihe karışacak meslekler

Ehrentraut, uluslararası alanda artan rekabet, tüketim davranışlarında değişiklik ve ekonominin hemen her alanında artan dijitalleşme nedeniyle bazı mesleklerin önemini yitireceğine de dikkat çekerek, bekçilik, kamyon şoförlüğü, balyacılık, muhasebecilik, kredi işlemciliği ve emlakçılık gibi meslekleri örnek gösterdi. Ehrentraut, buna karşılık yönetici, araştırmacı, mühendis, doktor, bakıcı ve tıbbi asistan gibi mesleklere 2020 yılından itibaren daha fazla ihtiyaç duyulacağını, 2030’dan itibaren de bu alanlarda iş gücü sıkıntısı baş göstereceğini öngörüyor.

Araştırmacılar nitelikli işgücü açığının kapatılabilmesi ya da azaltılması için bir eğitim atağına geçilmesi gerektiğini belirterek, özellikle de meslek eğitiminin teşvik edilmesi, anne ve babaların çocuk izni sonrası iş yaşamına dönüşünün kolaylaştırılması ve emeklilik sonrası çalışma hayatına devam etmenin teşvik edilmesi gibi önlemler öneriyor. Ancak araştırma sonuçlarına göre tüm bu önlemlere rağmen Alman iş gücü piyasasına yılda 200 bin göçmenin de katılması gerekiyor.

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dpa/BK,AÜ