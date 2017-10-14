Almanya'ya üst düzey iltica başvurusu 600'ü aştı

Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelerde yer alan haberde, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan memurların sayısının 600'ü geçtiği belirtildi. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerilerine dayandırılan haberde, 2017 yılının Eylül ayının ortasına kadar diplomatik pasaportu olan 250 ve üst düzey memurlara verilen yeşil pasaport sahibi 380 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu ifade edildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, yılın ilk dokuz ayında diplomatik pasaport sahibi 249 Türk vatandaşından 196'sının başvurusunun olumlu sonuçlandığı kaydedilmişti. Bu sayı, başvuruda bulunan kişilerin ailelerini, eşlerini ve çocuklarını da kapsıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 2017'de Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısında bir önceki yıla göre artış kaydedildi. Geçen Çarşamba günü açıklanan sayılarda, 2017 yılının Ocak-Eylül ayları arasında 5 bin 752 Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti. Bu sayı, 2016 yılının aynı döneminde 3 bin 793 olarak kaydedilmişti.

Göç ve Uyum Dairesi çalışanlarına casusluk suçlaması

Öte yandan, medyada çıkan habere göre, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar bazı Türkler, Alman kurumlarını kendileri hakkındaki bilgileri başkalarına vermekle suçladı. Haftalık Der Spiegel dergisi ile ARD televizyonunda yayınlanan Report Mainz'in ortak araştırması sonucunda hazırlanan haberde, Federal Göç ve Uyum Dairesi (BAMF) veya Yabancılar Dairesi'ndeki görüşmenin akabinde sığınmacılar hakkındaki bazı bilgilerin Türk hükümetine yakın medyada yayınladığı iddia edildi. Sığınmacının Almanya'da kaldığı yer gibi bilgilerin yazıldığı bu haberlerde, söz konusu kişinin "terörist" olarak nitelendiği öne sürüldü.

Spiegel ve Report Mainz'a konuşan mağdur Türkler, Almanya'da kimliklerini gizli tuttuklarını ifade ederek, Federal Göç ve Uyum Dairesi çalışanlarını kendileri hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere vermekle suçladı.

Spiegel ve Report Mainz'in haberinde, polisin ilgili birimleri tarafından en az iki vakaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Federal Göç ve Uyum Dairesi'nin açıklamasında ise bu yıl içinde "tarafsızlık ilkesini ihlal ettikleri" gerekçesiyle 15 çevirmenin işten çıkartıldığı kaydedildi. Ancak, çalışanlardan birinin iltica başvurusunda bulunanlar hakkındaki bilgileri üçüncü kişilere verdiğine dair bilgi bulunmadığı vurgulandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise Alman kurumları için çevirmenlere yönelik güvenlik araştırmasının daha sıkı bir şekilde yapılmasını önerdi.

AFP/dpa/JD/ÖA

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