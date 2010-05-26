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Yaşam

Almanya'ya Türkiye'den kaç kişi göç etti?

Alman Federal İstatistik Dairesi, göç araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Alman Federal İstatistik Dairesi, göç araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'den 30 bin kişinin göç ettiğinin belirtildiği araştırmaya göre en çok göç veren ülke 123 bin kişi ile Polonya.


Almanya'ya göç edenlerin sayısının geçen yıl arttığı, 2009'da bu ülkeye göç eden Türklerin sayısının 30 bin olduğu bildirildi.


Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından bugün (26 Mayıs 2010) yapılan açıklamada, 2009 yılında Almanya'ya göç edenlerin sayısının 2008 yılına göre 38 bin artarak 721 bin olduğu belirtildi.


Bu rakamın yaklaşık yüzde 6'lık bir artış olduğuna işaret edilen açıklamada, 2008 yılında ülkeye göç edenlerin sayısının, 2007 yılına göre neredeyse aynı seviyede olduğu hatırlatıldı.



Göçte 123 bin kişiyle lider Polonya



Almanya'ya 2009 yılında göç edenlerin 123 bininin Polonya'dan, 56 bininin Romanya'dan geldiği, bunları 30'ar bin ile Amerikalıların ve Türklerin, 29 bin ile de Bulgarların izlediği ifade edildi.


Göçmenlerden 146 bininin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine, 122'şer bininin de Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerine yerleştiği kaydedildi.

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