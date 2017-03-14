Almanya’ya iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı arttı

Alman Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerin haberine göre Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Ocak ve Şubat aylarında 1.151 Türk vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Türkiye’de 2016 yılının 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından gittikçe artan sayıda Türk vatandaşı Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Şubat ayında Sol Parti Federal Meclis Grubu’nun hükümete yönelttiği soru önergesine federal hükümetin verdiği yanıtta, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayının sonuna kadar 3 bin 100 kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının iltica müracaatında bulunduğu belirtildi. Bu rakam, bundan altı ay öncesine kıyasla yüzde 60’lık bir artışı gösteriyor.

Kasım ayından Ocak ayına kadar ise 573 ilâ 643 Türk vatandaşı Almanya’da iltica müracaatında bulunmuş. Geçen yıl Temmuz ayına kadar bu sayı 300 ila 400 arasında değişiyordu.

Federal hükümet, 2016 yılının sonuna kadar iltica başvurularının sayısında büyük bir artış gözlemlendiğini, bunun eyaletlerin kullandığı kayıt saptama sistemindeki (Easy) bazı eksiklikler ya da birden fazla kayıtla ilgili olabileceği belirtildi, ancak ocak 2017'den itibaren istatistiki bilgilerinin eksiksiz olduğu vurgulandı.

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