Almanya'ya gelen sığınmacı sayısı azalıyor



Bild gazetesinin haberine göre Almanya'ya gelen sığınmacı sayısındaki düşüş sürüyor. Gazetenin Federal Polis Teşkilatı'ndan alınan bilgilere dayandırdığı habere göre 18 ve 23 Mart tarihleri arasında günde ortalama 135 sığınmacının Almanya'ya ulaştığı kaydediliyor. Şubat ayı ortasına kadar Almanya'ya günde 2 binden fazla sığınmacı geliyordu.

Son verilerle birlikte yılbaşından 23 Mart'a kadar Almanya'ya yaklaşık 109 bin sığınmacının geldiği kaydediliyor. Gazete rakamların bu şekilde devam etmesi halinde yıl sonunda Almanya'ya yaklaşık yarım milyon kişinin iltica başvurusunda bulunacağı tahminine yer veriyor.

Bir günde gelen sığınmacı sayısı son olarak 6 martta 300'ün üzerine çıkmıştı.

Türkiye ile AB arasında 18 Mart tarihinde yapılan zirvede Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen sığınmacıların tamamının Türkiye'ye iade edilmesi üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Aynı zamanda AB, Türkiye'den kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında legal olarak bir Suriyeli mülteci kabul etmeyi taahhüt etmişti. Türkiye'ye 3 milyar euro daha mali yardım yapılması da üzerinde anlaşılan noktalar arasında.