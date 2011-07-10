-ALMANYA'NIN YENİ BÜYÜKELÇİSİ GELDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Almanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pohl, ''Arap Baharı'' olarak adlandırılan süreçte Türkiye'nin uyguladığı politikayla ilgili soru üzerine, yakın zaman önce, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Türkiye'de görüşmeler yaptığını hatırlattı. Görüşmelerde, özellikle bölgeyle ilgili konuların ve bölgede yaşanan sıkıntıların ele alındığına dikkati çeken Pohl, bu görüşmelerde Türkiye'nin Almanya için bölgede ne kadar önemli bir ortak olduğunun ifade edildiğini ve Türkiye'nin, özellikle Arap bölgesindeki rolünün, öne çıkan bir konu olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, özellikle terör örgütü PKK ile mücadelede Almanya'dan pekçok beklentisi olduğu hatırlatılarak, önümüzdeki dönemde terörle mücadelede yeni adımların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Pohl, her alanda olduğu gibi teröre karşı da Türkiye ile Almanya arasında yoğun bir işbirliğinin mevcut olduğu yanıtını verdi. Kendisinin iç güvenlik konusunda uzman olmadığına işaret eden Pohl, ancak Türkiye ile Almanya arasında NATO'da yoğun bir işbirliği ve partnerlik söz konusu olduğunu, Türkiye ve Almanya'nın, örneğin Afganistan'da birlikte çalışarak ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu dile getirdi. Alman vatandaşı Türk asıllı futbolculardan en çok hangisini sevdiğinin sorulması üzerine Pohl, kendisinin Kuzey Westfalya eyaletinden geldiğini hatırlatarak aynı bölgeden gelen Nuri Şahin'i sevdiğini söyledi. Aynı zamanda futbol takımı olarak Werder Bremen'i desteklediğini belirten Pohl, bu nedenle Mesut Özil'i de beğendiğini kaydetti. Türkiye'de en çok merak ettiği şeyin ne olduğu sorusunu yanıtlarken de Pohl, ilk kez 1972 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek, daha sonra Türkiye'yi ailesiyle birlikte de seyahat ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğuna işaret eden Pohl, gelmeden önce görevi için yoğun ve kapsamlı hazırlık yaptığını belirterek, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gördüğünü de kaydetti. Büyükelçi Pohl ile eşi İrmtrud Pohl de Türkiye'ye geldi.