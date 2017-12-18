Almanya'nın Suudilere silah satışı azaldı

Almanya'nın Suudi Arabistan'a yaptığı silah ve mühimmat ihracatı 2017'de bir önceki yıla kıyasla yarı yarıya azaldı. Alman hükümetinin açıklamasına göre bu yıl Suudi Arabistan'a 249 milyon euro tutarında silah ihracatı yapılmasına izin verildi.

Almanya, 2016 yılında Suudi Arabistan'a 530 milyon euroluk silah ihraç etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan silah ihracatında ise artış kaydedildi. Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği cevaba göre 2016 yılına göre parti başına verilen izinler 215'ten 78'e gerilemekle birlikte toplam ihracatın değeri yüzde 21 oranında artarak 214 milyon euroya yükseldi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin silah ihracatı politikasının "ahlaki ve siyasi bakımlardan iflas ettiğini" savundu. Dağdelen, Suudi Arabistan'ı "halkını yoğun baskı altında tutan ve Yemen'de korkunç savaş suçu işleyen kelle alıcı İslamcı bir diktatörlük" olarak tanımladı.

DW/KNA/AG/HS

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