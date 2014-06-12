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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'nın silah ihracatı arttı

Almanya, geçen yıl savunma ürünleri ihracatında neredeyse rekor kırdı. Ancak ihracatın büyük bir kısmının insan hakları ihlâllerinin yoğun olduğu ülkelere yapılması eleştiri topluyor.

12 Haziran 2014 12:34


Almanya'da savunma ürünleri ihracatına ilişkin rapor hiç bu kadar erken açıklanmamıştı. Genelde sonbahar aylarında açıklanan raporun daha erken tarihe alınmasını Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Stefan Kapferer, “Şeffaflığın iyileştirilmesi yönünde bir ilerleme” sözleriyle değerlendirdi.

2013 savunma ürünleri ihracatı raporuna göre, Almanya'da Hür Demokrat Parti ile Hrıstiyan Birlik partilerinden oluşan bir önceki koalisyon döneminde onaylanan silah ihracatı dörtte bir oranında artarak 5 milyar 850 milyon euroya yükseldi. Ancak silah ihracatının yaklaşık üçte ikisinin NATO ve AB dışında kalan, Katar, Cezayir gibi insan hakları durumunun kaygı verici olduğu ülkelere yapılması eleştiri topluyor.

Rapora göre, Alman silah, zırhlı tank ve diğer savunma ürünleri ağırlıklı olarak Suudi-Arabistan, Katar, Cezayir gibi insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştiri çeken ülkelere satıldı.

40 bin kişiye istihdam

Sosyal Demokratlar ile Hrıstiyan Birlik partilerinden oluşan mevcut koalisyon hükümetinin Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, kısa bir süre önce, hükümetin gelecekte savunma ürünleri ihracatı konusunda daha sıkı bir politika izleyeceğini söylemişti. Gabriel'in silah ihracatını durduracak irade ve güce sahip olduğundan emin olmadığını dile getiren Sol Parti'nin dış politika sözcüsü Jan van Aken şu eleştiride bulunuyor: “Bu çok büyük bir sorun. Silah ihracatını tamamen kesecek olursak, istihdam alanlarının yarısı yok olur muhtemelen. Bu Almanya genelinde 40 bin iş yeri demek. 40 bin kişinin hayatı söz konusu, her biri ile ayrı ayrı ilgilenmek gerekir. Biz Sol Parti olarak, ‘istihdam önemli, bu yüzden ölüm ihraç edelim' demiyoruz. Bizim yanıtımız, ‘iş yerleri önemli, o yüzden sivil bir üretime geçelim' bu olur.”

'Gabriel döneminde de yüksek'

Ekonomi Bakanı Gabriel'e bir eleştiri de sivil toplumdan geldi. Tehdit Altındaki Halklar Topluluğu, Gabriel'e ‘çifte standart’ suçlamasında bulundu. Kuruluş, Gabriel'in bakan olduğu 2014 yılının ilk dört aylık döneminde ‘üçüncü ülkelere’ yapılan savunma ürünleri ihracatının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 128 milyon euro dolayında arttığını belirtti. Ayrıca alıcı ülkeler arasında komşuları Tunus ve Fas ile çok gergin bir ilişki içinde olan Cezayir'in bulunduğuna da dikkat çekti. Topluluktan yapılan açıklamada, aynı zamanda aylardır büyük bir gerginliğin tarafları olan Rusya ile Ukrayna'ya da Almanya'nın silah sattığı vurgulandı. Başbakan Gabriel ise her savunma ürünü ihracatının, içeriğine bakılmaksızın skandallaştırılmaması uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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