Almanya'nın payına 31 bin sığınmacı düşüyor

AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan kota planı uyarınca Almanya'nın payına

31 bin 443 sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da

bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte birine kapılarını açmış olacak. Almanya’ya hafta

sonu gelen sığınmacıların sayısı 20 bini buldu.

Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı haziran sonu itibarıyla 746 bin

oldu. Federal Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre,

2014 yılı sonundan bu yana mülteci ve iltica başvurusunda bulunanların sayısı 117 bin

arttı.

Juncker kota planını yarın tanıtacak

Fransa'nın payına 24 bin 31 sığınmacı düşüyor. Fransa Cumhurbaşkanı François

Hollande rakamı kabul etti. İngiltere Başbakanı David Cameron ise gelecek 5 yıl içinde

20 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine kabul edeceklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı

Jean-Claude Juncker kota planını yarın duyuracak.

Hangi ülkeler kota planına karşı?

AB Komisyonu, sayıları

hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük

oluşturan mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor.

Avusturya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı

çıkıyor.