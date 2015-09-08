Almanya'nın payına 31 bin sığınmacı düşüyor

AB Komisyonu çevrelerine göre, hazırlanan kota planı uyarınca Almanya'nın payına
31 bin 443 sığınmacı düşüyor. Böylece Almanya, halen İtalya ve Yunanistan'da
bulunan 120 bin sığınmacıdan dörtte birine kapılarını açmış olacak. Almanya’ya hafta
sonu gelen sığınmacıların sayısı 20 bini buldu.
Almanya'da iltica başvurusunda bulunanların sayısı haziran sonu itibarıyla 746 bin
oldu. Federal Alman hükümetinin Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta göre,
2014 yılı sonundan bu yana mülteci ve iltica başvurusunda bulunanların sayısı 117 bin
arttı.
Juncker kota planını yarın tanıtacak
Fransa'nın payına 24 bin 31 sığınmacı düşüyor. Fransa Cumhurbaşkanı François
Hollande rakamı kabul etti. İngiltere Başbakanı David Cameron ise gelecek 5 yıl içinde
20 bin Suriyeli mülteciyi ülkelerine kabul edeceklerini söyledi. AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker kota planını yarın duyuracak.
Hangi ülkeler kota planına karşı?
AB Komisyonu, sayıları
hızla artan ve öncelikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük
oluşturan mültecilerin kota usulüyle üye ülkeler arasında paylaşılmasını amaçlıyor.
Avusturya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya Komisyon'un planlarına karşı
çıkıyor.