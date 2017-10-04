Almanya'nın nüfusu artıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yayınladığı son istatistiğe göre Almanya'nın nüfusu 2035'te günümüze kıyasla yaklaşık bir milyon artarak 83 milyonu aşacak.

IW'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu son verilerin, Alman Federal İstatistik Dairesi'nin öngörüsünün aksine nüfusun artış trendinde olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Yükseliş trendinin gerekçesi doğum oranlarındaki artış ve artan göçmen sayısı olarak gösterildi.

Ancak uzmanlara göre nüfus artışı eğilimi Almanya'nın her eyaletinde aynı ölçüde seyretmeyecek. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün rakamlarına göre Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin ve Hamburg'da nüfus artarken Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların sayısı azalacak.

Nüfus yaşlanmayı sürdürecek

Uzmanlara göre son rakamlar ışığında Almanya nüfusu küçülme eğilimini kırmaya başarırken, nüfus yaşlanmaya devam edecek. Bunda aktif çalışma hayatı yaşındakilerin sayısındaki gerileme ve yaşlı nüfusunda artışın etken olduğu belirtiliyor.

Enstitü, geleceğe dönük nüfusa dayalı tahminlerin tam olarak yapılamadığı uyarısında da bulundu. Bunun ülkeye yerleşecek göçmen sayısının kestirilememesinden kaynaklandığı belirtildi. Tahminleri etkileyen faktörler arasında Suriye ve Irak'taki savaşların gidişatının yanı sıra Afrika kaynaklı mülteci hareketleri sayıldı.

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dpa,MK/ÖA