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Yaşam
Deutsche Welle

Almanya'nın nüfusu artıyor

Almanya'da son istatistikler, düşünülenin aksine nüfusun artış eğiliminde olduğunu gösterdi. 2035 yılında Almanya nüfusunun yaklaşık bir milyon artacağı belirtiliyor.

04 Ekim 2017 10:07

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) yayınladığı son istatistiğe göre Almanya'nın nüfusu 2035'te günümüze kıyasla yaklaşık bir milyon artarak 83 milyonu aşacak.

IW'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bu son verilerin, Alman Federal İstatistik Dairesi'nin öngörüsünün aksine nüfusun artış trendinde olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Yükseliş trendinin gerekçesi doğum oranlarındaki artış ve artan göçmen sayısı olarak gösterildi.

Ancak uzmanlara göre nüfus artışı eğilimi Almanya'nın her eyaletinde aynı ölçüde seyretmeyecek. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün rakamlarına göre Bavyera, Baden-Württemberg, Berlin ve Hamburg'da nüfus artarken Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşayanların sayısı azalacak.

Nüfus yaşlanmayı sürdürecek

Uzmanlara göre son rakamlar ışığında Almanya nüfusu küçülme eğilimini kırmaya başarırken, nüfus yaşlanmaya devam edecek. Bunda aktif çalışma hayatı yaşındakilerin sayısındaki gerileme ve yaşlı nüfusunda artışın etken olduğu belirtiliyor.

Enstitü, geleceğe dönük nüfusa dayalı tahminlerin tam olarak yapılamadığı uyarısında da bulundu. Bunun ülkeye yerleşecek göçmen sayısının kestirilememesinden kaynaklandığı belirtildi. Tahminleri etkileyen faktörler arasında Suriye ve Irak'taki savaşların gidişatının yanı sıra Afrika kaynaklı mülteci hareketleri sayıldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,MK/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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