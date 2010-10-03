Almanya'nın nişanı Fatih Akın'a

T24 - 'Yaşamın Kıyısında' filminde Türk kökenli bir Alman olarak sorunları büyük bir gerçekçilikle ortaya koyduğu için Fatih Akın'a Liyakat Nişanı layık görüldü.



Dünya çapında tanınan yönetmen Fatih Akın'a, 3 Ekim'de kutlanacak iki Almanyanın birleşmesi vesilesi ile 4 Ekim Pazartesi günü Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff tarafından Liyakat Nişanı (Verdienstorden) verilecek.



Cumhurbaşkanlığı konutu olan Berlin'deki Bellevue Sarayında düzenlenecek törende, aralarında Akın'ın da bulunduğu toplam 36 tanınmış şahsiyet, üstün hizmetlerinden dolayı Liyakat Nişanı alacak.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Akın'ın 'Auf der anderen Seite/ Yaşamın Kıyısında' adlı filmde Türk kökenli bir Alman olarak sorunları büyük bir gerçekçilikle ortaya koyduğu ve bu nedenle Liyakat Nişanına layık görüldüğü belirtildi.



Federal Almanya Liyakat Nişanı politik, ekonomik ya da kültürel alanda üstün hizmet gösteren şahsiyetlere veriliyor.





