"Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı var"

Tarihinde ilk defa bir sene içinde 6 maç kaybeden Almanya Milli Takımı hakkında tartışmalar sürüyor. Son olarak Fransız teknik direktör Arsene Wenger, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in tartışmalar sonrası bıraktığı Almanya Milli Takımı'na dönmesi gerektiğini savundu.

Wenger, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Arsenal'da birlikte çalıştığı Mesut Özil'in değerli bir futbolcu olduğunu belirterek "Almanya'nın Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Joachim Löw'ün milli takıma dönmesi için onu ikna edeceğini umuyorum. O harika bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da kötü değildi" ifadesini kullandı.

Futbolcuların her an hazır olması gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılması hoşuma gitmedi. Bir futbolcunun Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası'nda oynamayacağını bilmesi, motivasyon kaybı oluşturur. Milli takımda oynamadığı takdirde tam anlamıyla hazır olamaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Arsenal'daki görevinden ayrıldıktan sonra yeterince dinlendiğini ifade eden Wenger, kendini hazır hissettiğini ve ocak ayında bir takım çalıştırmaya sıcak baktığını belirtti.