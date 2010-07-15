Almanya'nın 'kat' savaşı

T24 - Uyarıcı etkisi çok yüksek olan 'kat' bitkisini 1998'de yasaklayan Almanya kullanımı yaygınlaşan bitkiye karşı yeni önlemler alıyor.



Kat bitkisi Yemen'de ve Doğu Afrika ülkelerinde yaygın bir biçimde kullanılmakta. Dutsche Welle'nin haberine göre;



Bachir Amroune: Almanya’nın Köln kentindeki bir lokalin arka tarafındaki odadayız. Odada 10 Doğu Afrikalı erkek var. Hepsinin ellerinde rengi açık yeşile çalan bir demet "kat". Birer yaprak koparıp ağızlarına atıyor ve çiğnemeye başlıyorlar. Biraz çiğnendikten sonra yapraklar yanakta toplanıyor ve orada bir golf topu büyüklüğünde bir şişkinlik oluşturuyor. Odadaki erkekler belli aralıklarla, bitkinin ağızda yaydığı acı tadı gidermek için kola içiyor. Neredeyse hepsinin elinde sigara var, zira sigara bu uyarıcı madenin etkisini güçlendiriyor.



Oldukça neşeli bir ortam, hepsi yüksek sesle konuşuyor ve gülüyorlar. Kat kullanımı hakkındaki röportaj talebimiz ise bir anda sessizliğe neden oluyor. Bazıları yavaş adımlarla odayı terk ediyor. Geride kalanlar da soruları yanıtlamak istemiyor. Almanca bilmediklerini ya da seslerinin radyofonik olmadığını söylüyorlar.



Soruları yanıtsız bırakmak istemeleri anlaşılır bir şey, zira Almanya’da Kat kullanımı 1998 yılında yasaklanmıştı.





" Her yerde ikram ediliyor"



Bir süre devam eden tereddütten sonra röportaj vermesi için ortaya bir Almanın ismi atılıyor. Hem Almanca bildiği hem de kendi ülkesinde olduğu için kendinden daha emin olan Alman, adının değiştirilmesi koşuluyla sorularımızı yanıtlamayı kabul ediyor. Jochen diye hitap ettiğimiz Alman, "kat"la Etiyopya’da tanıştığını söylüyor. Ülkede kalkınma yardımları alanında çalışan Jochen, şöyle konuşuyor:



“Orada bir yere davet edildiğinizde, misafirperverliğin bir parçası olarak size kat ikram edilmesi çok yaygın. En başlarda ben de biraz çekimserdim, zira bu bitkiyle ne yapılacağını bilmiyordum. Tam olarak ne olduğunu, insana nasıl etki ettiğini bilmiyordum. İkinci, üçüncü ziyaretimde ben de denedim. En başta tadı çok acı geliyor, ancak yaklaşık 45 dakika kadar sonra insan kendisini uyanmış hissediyor, konuşma isteği duyuyor ve kendisini iyi hissediyor. Etkisi kahveyle kıyaslanabilir aslında.”



Oysa kat yaprakları kahve kadar masum değil. "Kat"ın düzenli tüketilmesi, uyku bozukluklarına, yorgunluğa, ağızda ve yanakta deformasyona ve iktidarsızlığa yol açabiliyor. Ayrıca içeriğindeki katinon ve katin maddeleri kullanıcılarda bağımlılık yaratıyor. Bu nedenle kat kullanımı Almanya’da yasak.





Almanya'ya Hollanda'dan, Hollanda'ya Kenya'dan



Almanya'daki tiryakiler "kat"ı, Hollanda’dan Almanya’ya yasa dışı yollardan getiriliyor. Kat tüketimi Hollanda'da yasal. Uyarıcı etkisi olan bu bitki Hollanda’ya ise her gün uçakla Kenya'dan getiriliyor. Zira kat tazeliğini kaybettiğinde uyarıcı etkisi kalmıyor.



Federal Emniyet Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da özellikle Somalili kat kaçakçıları gözaltına alınıyor. Son yıllarda gözaltına alınanların sayısında da artış gözleniyor. Son verilere göre ele geçirilen kat miktarı 30 tona kadar yükseldi. Polis, Almanya’da da çok sayıda kat kullanıcısı olmadığı görüşünde.



Jochen de bunu doğruluyor ve “Bir Alman olarak Kat'a ulaşmanız gerçekten de zor. "Kat"a sahip olan ya da arz edenle genelde Doğu Afrikalılar. Ancak bir Alman olarak onlara gidip kat istediğinizde, genelde olumsuz yanıt alıyorsunuz, Zira Somalililer oldukça çekingen ve dikkatliler, uyuşturucu satıcı damgası yemekten korkuyorlar" diyor.





