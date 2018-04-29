Almanya'nın Hannover kentinde 2. Dünya Savaşı bombaları nedeniyle büyük tahliye

Almanya'nın Hannover kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma beş bombanın etkisiz hale getirilmesine ilişkin yürütülen operasyon nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor.

Bu, Almanya'da bu tarzdaki en büyük ikinci operasyon. 50 kin kişi, kent nüfusunun yaklaşık onda birine denk geliyor.

Tahliyesi sağlanan yapılar arasında yedi bakım evi, bir klinik ve bir uluslararası lastik fabrikası bulunuyor.

Yetkililer, tahliye edilecek kişilerin akşam saatlerinde evlerine dönebileceklerini belirtti.

Tahliyeler yerel saatle 09.00'da başladı. Kent sakinlerinden yanlarına ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerini almaları ve evden çıkarken doğalgaz sistemlerini ve elektrikleri kapatmaları istendi.

Çeşitli etkinlikler düzenleniyor

On binlerce kişiye sokaklarda çorba dağıtılacak.

Aynı zamanda şehir sakinlerinin günlerini değerlendirmesi için müze turları, çocuklar için film gösterimleri ve spor etkinlikleri düzenleniyor.

Bomba imha ekipleri 13 şüpheli objeyi incelerken bunların beşinin bomba olabileceği düşünülüyor.

Müttefik Kuvvetler'e ait uçaklar 2. Dünya Savaşı'nda Hannover'ı yoğun olarak bombardımana tutmuştu.

Bombardımanda binlerce kişi ölmüş, kentin büyük bölümü tahrip olmuştu.

Ülkede bugüne kadar, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalarla ilgili en büyük tahliye operasyonu geçen yıl Augsburg kentinde yapılmıştı.

3.8 tonluk bir bomba topraktan çıkartılırken 54 bin kişi tahliye edilmişti.