T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya'nın Hannover kentinde 2. Dünya Savaşı bombaları nedeniyle büyük tahliye

Almanya'nın Hannover kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma iki bomba Pazar günü etkisiz hale getiriliyor. Bu nedenle kentten yaklaşık 50 bin kişi tahliye ediliyor

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'nın Hannover kentinde, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma beş bombanın etkisiz hale getirilmesine ilişkin yürütülen operasyon nedeniyle 50 bin kişi tahliye ediliyor.

Bu, Almanya'da bu tarzdaki en büyük ikinci operasyon. 50 kin kişi, kent nüfusunun yaklaşık onda birine denk geliyor.

Tahliyesi sağlanan yapılar arasında yedi bakım evi, bir klinik ve bir uluslararası lastik fabrikası bulunuyor.

Yetkililer, tahliye edilecek kişilerin akşam saatlerinde evlerine dönebileceklerini belirtti.

Tahliyeler yerel saatle 09.00'da başladı. Kent sakinlerinden yanlarına ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerini almaları ve evden çıkarken doğalgaz sistemlerini ve elektrikleri kapatmaları istendi.

Çeşitli etkinlikler düzenleniyor

On binlerce kişiye sokaklarda çorba dağıtılacak.

Aynı zamanda şehir sakinlerinin günlerini değerlendirmesi için müze turları, çocuklar için film gösterimleri ve spor etkinlikleri düzenleniyor.

Bomba imha ekipleri 13 şüpheli objeyi incelerken bunların beşinin bomba olabileceği düşünülüyor.

Müttefik Kuvvetler'e ait uçaklar 2. Dünya Savaşı'nda Hannover'ı yoğun olarak bombardımana tutmuştu.

Bombardımanda binlerce kişi ölmüş, kentin büyük bölümü tahrip olmuştu.

Ülkede bugüne kadar, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bombalarla ilgili en büyük tahliye operasyonu geçen yıl Augsburg kentinde yapılmıştı.

3.8 tonluk bir bomba topraktan çıkartılırken 54 bin kişi tahliye edilmişti.

 
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Almanya HannoverDünya SavaşıPazarBuHannoverAlmanyaKentKuvvetlerDünya Savaşı HannoverAugsburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24