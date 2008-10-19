Almanya'nın gözü Aylin'de

Alman-Türk Kuşağı Derneği’nin kurucusu 19 yaşındaki Aylin Selçuk, Almanya’nın önemli kadın dergilerinden Bild der Frau’nun, “Güçlü Kadınlar Güçlü Ülke” sloganıyla düzenlediği yarışmada, “Yılın Kadını 2008” ödülüne aday gösterildi.





Berlin doğumlu 19 yaşındaki Aylin Selçuk, bir yılı aşkın süredir Alman basınında en çok konuşulan kişilerden biri. Selçuk, Nisan 2007’de Alman (Deutsche) ve Türk (Türkisch) kelimelerinin birleşimi olan Alman-Türk Kuşağı (Die Deukische Generation) adlı bir dernek kurdu.



Başbakan Merkel onun derneğine destek veriyor



Selçuk’un yola çıkış felsefesi, Almanların Türklere karşı olan ön yargılı tutumunu ortadan kaldırmak ve iki toplumu kaynaştırmaktı.



Dernek kurulduktan kısa bir süre sonra Selçuk, Almanya’nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel’in baş sayfasında yer aldı. Derginin, “Alfa kadınları-Yeni bir kadın kuşağı erkekleri nasıl geçiyor?” konulu başmakalesinde Selçuk, Almanya’daki iş hayatında erkekleri geçen 18 yaşında bir genç kız olarak gösterildi.



Türk gençlerinin “kavgacı” değil, “toplumun bir parçası” olduğunu vurgulayan Türk-Alman Kuşağı Derneği, federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer’in himayesi altına girdi.



Eski Almanya Cumhurbaşkanı Roman Herzog, çalışmaları dolayısıyla derneğe teşekkür mektubu yolladı. Özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Ben doğudan geldiğim için ön yargıların ne demek olduğunu çok iyi bili rim. Ama bu sorunlarla mücadele edip şimdi Almanya’nın başbakanı oldum” diyerek derneğe büyük destek verdiğini açıkladı.



Beş aday arasından en genci Aylin Selçuk



Alman basınında sıkça yer alan Selçuk, bu kez de Almanya’nın önemli kadın dergilerinden Bild der Frau’nun, “Güçlü Kadınlar Güçlü Ülke” sloganıyla düzenlediği yarışmada, “Yılın Kadını 2008” ödülüne aday gösterildi.



Almanya’nın birçok yerinde yer alan dev panolarda boy gösteren beş kadın adayın içinde yer alan Selçuk çok genç olmasıyla da dikkat çekiyor. 48 yaşındaki adaylardan Brigitte Maas kadın girişimciler, 37 yaşındaki Sabriye Tenberken görme engelli çocuklar, 40 yaşındaki Tatjana Kreidler kurtarıcı köpekler ve 52 yaşındaki Rose Volz-Schmidt de ailelere yardım alanında yarışıyor. Selçuk ise Almanya’daki Türklere yakıştırılan olumsuz imajın değiştirilmesi üzerine çalışıyor.



Selçuk’un yer aldığı poster üzerinde, “Eğer bir ev / yurt verilirse, iki ruh / insan beraber büyür” yazıyor.



“Tembel, şiddet yanlısı ve tuhaf değiliz”



Selçuk tanıtım yazısında “eğitim=geleceğimiz” temasını işliyor. Yazıda kısaca şöyle diyor:

“Almanlar Türk gençlerini tembel, şiddet yanlısı ve tuhaf olarak algılıyor.Tüm göçmen çocukları önyargılarla karşılaşıyor. Ben şanslıyım. Büyükbabam ve annem Almanya’ya misafir işçi olarak gelmiş. Ailem burada yükseköğrenim gördü. Eğitimim konusunda beni destekledi. Şimdi diş doktorluğu tahsili yapıyorum.



Türk ailelerin hepsi maalesef bu bilinçte değil. Almanların göçmenlere karşı olan ön yargılarını ‘Türklerin Almanya’ya göçü, entegrasyonu ve eğitim sorunları’ konulu diploma tezini hazırlarken fark ettim.



Uzun süre Hauptschule’deki öğrencilerin sorunlarıyla ilgilendim zira kötü imajları altında ezildiklerini ve toplumda kabul edilmeyi beklediklerini gördüm.

Türklerin Almanya’yı vatan olarak benimsemelerini ve eşit şansa sahip olarak bu güzel ülkenin şekillenmesine katkı sağlamalarını istiyorum.”



Berlin’de 13 Kasım’da düzenlenecek gala ile verilecek ödül için Selçuk’a oy vermek isteyenler, www.bildderfrau.de internet adresine bakabilirler.



