Almanya'nın Euro 2016 kadrosu açıklandı, Mario Gomez ve Lukas Podolski var, Marco Reus yok

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, EURO 2016'da görev alacak 23 kişilik kadrosunu açıkladı. Mario Gomez ve Lukas Podolski'nin yer bulduğu listeye Borussia Dortmund'un yıldızı alınmadı.

Beşiktaş'tan Mario Gomez ve Galatasaray'dan Lukas Podolski'nin kendilerine yer bulduğu listedeki en büyük sürpriz, Borussia Dortmund'da iyi bir sezonu geride bırakan Marco Reus'un alınmaması oldu.

Bugün 27. yaş gününü kutlayan oyuncunun, %100 hazır olmadığı gerekçesiyle kadroda yer almadığı belirtildi. Almanya Milli Takımı'nda ayrıca Karim Bellarabi, Julian Brandt ve Sebastian Rudy 23 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Almanya'nın EURO 2016 kadrosu şu şekilde;

Kaleciler: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno

Defans: Jerome Boateng, Emre Can, Jonas Hector, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Shkodran Mustafi, Andonio Rüdiger

Orta Saha: Julian Draxler, Sami Khedira, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Lukas Podolski, Andre Schürrle, Bastian Schweinsteiger, Julian Weigl

Forvet: Mario Gomez, Mario Götze, Leroy Sane