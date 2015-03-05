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Dünya

Almanya'nın eski Başbakanı: 40 yıl boyunca eşimi aldattım

Helmut Schmidt, 68 yıl evli kaldığı eşi Loki’yi bir başka kadınla kırk yılı aşkın süreyle aldattığını kamuoyuyla paylaştı

05 Mart 2015 09:11

Almanya eski Başbakanı Helmut Schmidt, eşi Loki’yi 40 yılı aşkın süreyle başka bir kadınla aldattığını itiraf etti.

Hürriyet'ten Ahmet Yıldırım'ın haberine göre, hayatını anlattığı ’Şunu da belirtmek isterim ki’ adıyla çıkacak yeni kitabında "Başka bir kadınla ilişkim vardı" sözleriyle yaşadığı yasak ilişkiyi açıklayan Helmut Schmidt, 68 yıl evli kaldığı eşi Loki’yi bir başka kadınla kırk yılı aşkın süreyle aldattığını kamuoyuyla paylaştı.

Stern dergisinde yer alan ve birkaç güne kadar piyasaya çıkması beklenen kitapla ilgili haberde Schmidt, ayrıntıya girmemekle birlikte, ilişkisinin 60’lı yılların sonu, 70’li yılların başında yaşandığını belirtiyor. Stern’de Online’de yeralan haberde, Başbakan olunca ilişkisini bitirdiği belirtilen Helmut Schmidt’in sevgilisi ile iletişimi kesmediği ve iki yıl önce ölen dostunun cenaze törenine de katıldığı yer alıyor. 

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