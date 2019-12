Almanya’nın Erdoğan korkusu

T24 - Fulya Canşen /Köln





Pazar günü Başbakan Erdoğan Düsseldorf’da, 12.000 kişilik ISS Dome salonunda Almanyalı Türklere hitaben bir konuşma yapacak. Davetiyelerin çoktan tükendiği, organizatörlerin, Erdoğan’ın konuşmasının çevreden dinlenmesi için girişimde bulunduğu belirtiliyor. Bu haber Alman kamuoyunun tüylerini diken diken etmeye yetti. Alman basını da Alman siyasetçiler de 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın Köln Arena’da on binlere seslendiği günü anımsamakta gecikmediler. Başbakan Erdoğan’ın sadece sözleri değil, sahneye çıkış tarzı da tartışmalara neden olmuştu. Konuşmanın Ludwigshafen’daki yangından hemen sonra olması bir tesadüftü ama Almanyalı Türklerin mağduriyetini ön plana çıkarması, dolayısı ile Türkiye Başbakanına olan ilgiyi arttırması açısından ilginçti. Almanya’da siyasetçilerin on binlere hitap etmeleri pek alışılmış bir durum değil. En çok kitleyi toplayan siyasetçinin eski Almanya Başbakanlarından, birleşmenin mimarı muhafazakar Helmut Kohl’un olduğu iddia ediliyor. Ancak Kohl bile on binin üzerine çıkamadı. Almanya’nın ilk kadın Başbakanı Angela Merkel ise son seçim propaganda konuşmasında dahi beş bin kişilik topluluğa hitap etme şansına sahip olamadı. Bu Alman siyasetçilerin popülaritesinin az olması ya da halkın siyasetle ilgilenmemesinden değil, Almanya’da hakim olan siyasi kültürün Türkiye’dekinden çok farklı olmasından kaynaklanan bir durum. Buna bir de Almanyalı Türklerin “memleket hasreti” eklenince Başbakan Erdoğan’ın sahne performansı Alman kamuoyunun ezberini hemen bozuyor. Daha doğrusu ürkütüyor.Alman gazeteleri, 2008 yılında Başbakan Erdoğan’ın konuşma metninin neredeyse tamamını yayınlayarak neredeyse paragraf paragraf analiz ettiler. En dikkat çekici başlıklar “tek adam şovu”, “gövde gösterisi”, “adeta bir pop star gibi”, “Erdoğan Türk bir Avrupa istiyor” ya da “Almanyalı Türklerin başbakanı kim?” şeklindeydi. Zaten Almanyalı meslektaşı Merkel Erdoğan’ın Köln’deki şovundan etkilenmiş (ürkmüş) olmalı ki hiç gecikmeden “ Ben de Almanyalı Türklerin başbakanıyım” gibi bir açıklama yaptı. Yeşiller partisi, “ gördünüz mü bak Almanyalı Türkler kendilerini bu ülkede sahipsiz hissediyorlar, aksi halde Erdoğan bu kadar büyük bir kitleyi nasıl toplayabilirdi” derken Sosyal Demokratlar Federal Meclis’de bir entegrasyon tartışması başlatılmasını istedi. Muhafazakarlar ise Erdoğan’ın Almanya’daki Türkleri nasıl etkilediğini göstermek istediğini yani bir iktidar savaşı içinde olduğunu öne sürerek yine Türkiye’yi AB’nden vurmayı denediler ve “Türkiye AB’ye tam üye olamaz” dediler.Başbakan Erdoğan’ın Alman siyasetini en çok kızdıran sözleri “Asimilasyon insanlık suçudur” oldu. Çünkü Almanya’da asimilasyon, milliyetçilik, faşizm gibi sözler öyle kolay kolay sarf edilmez. Gerçi Erdoğan asimile olmayın demeden önce Almanyalı Türklere Almanca öğrenmelerini, meslek edinmelerini, okula gitmelerini salık verdi hatta konuşmasına başlamadan “ Başbakan Avrupalı Türklerle buluşuyor” diye defalarca anons edildi ancak konuşma boyunca hali ve tavrı, “siz Almanya’dasınız ama Türk ve Müslümasınız ben de sizin liderinizim” der gibiydi. Dolayısıyla bu tavır, zaten güç olduğu düşünülen Almanya’daki Türklerin entegrasyonunu baltalar bir tavır olarak algılandı. Türk siyasetçiler ise Almanların hassasiyetini ve Almanya’da alevlenen tartışmaları anlayamadılar. Hatta Almanya’yı çok iyi tanıyan başbakanın eski danışmanlarından Cüneyt Zapsu bile Erdoğan’ın konuşmasından önce çalan Alman ulusal marşını ne kadar çok Türkün söyleyebildiğini hatırlatarak “aslında Berlin Erdoğan’a müteşekkir olmalı” yönünde bir açıklama yaptı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın adı bugünlerde Arap ülkelerindeki ayaklanmalar nedeniyle Alman medyasında sık sık anılıyor. Ahmedinejat yerine Erdoğan’ın tercih edileceğini öne süren Alman kanaat önderleri, Libya yerine elbette Türkiye’yi yeğliyorlar. Buna bir de Erdoğan ile Merkel’in Kıbrıs yüzünden arasının bozuk olmasını eklersek, çizdiğimiz bu tablo karşısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Düsseldorf’da izlemek ve Alman kamuoyunda düşündürdüklerine tanık olmak hakikaten ilginç bir deneyim olacak. Üstelik Erdoğan’ın Almanya ziyareti bir anlamda seçim propagandasının da başlangıcı olacak. Zira AKP hükümeti bu kez Avrupa’da yaşayan Türklerin konsolosluk ve büyükelçiliklerde oy kullanmasını sağlamak istiyor. AKP ne zamandır seçim propagandasını yürütecek bir organizasyon arayışı içindeydi, bulmuş olmalı. Sanırım sadece Almanya’da bir milyon civarında Türkiyeli seçmen olduğunu hatırlatmakta yarar var.