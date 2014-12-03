Almanya'nın elektrikli otomobil hamlesi



Ulusal Elektromobilite Platformu Başbakan Angela Merkel'e elektrikli otomobil hamlesinin gelişimi ile ilgili dördüncü raporunu sundu. Bu raporun aslında bir mihenk taşı olması bekleniyordu çünkü 2014 yıl sonu itibari ile sürecin üç aşamasından ilki olan piyasa hazırlığı süresi sona eriyor. Almanya sözkonusu sürecin sonunda, 2020 yılında dünyanın en büyük elektrikli otomobil piyasasına sahip olmak amacında. Hedef bu. Ulusal Elektromobilite Platformu Başkanı Henning Kagermann ise konu ile ilgili belirlenen hedeflere şu an tam anlamı ile ulaşılamadığını ancak Almanya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından, dünyanın en büyük ikinci elektrikli otomobil üreticisi konumunda olduğunu dile getirdi. Ancak bunun Alman Sanayisi ile Almanya Hükümeti'ne maliyeti oldukça yüksek oldu. Son dört sene içinde Alman otomotiv sanayi elektrikli otomobillerin gelişimine 17 Milyar Euro kaynak aktardı. Devlet de bu sürece 1 buçuk Milyar Euro katkı sağladı.

Alman markalarının şu anda piyasada, 17 ayrı elektrikli otomobil modeli var. Önümüzdeki yıl 12 modelin daha üretimine başlanacak. Diğer yandan Almanya'da tüketicilerin bu araçlara olan talebi beklenenin çok altında. 2014 yılının sonuna dek ülke çapında 100 bin elektrikli arabanın yollarda olması hedefleniyordu. Bu sayı şu an itibari ile 24 binlerde seyrediyor. Karşılaştırmak gerekir ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 250 bin elektrikli araç trafiğe karışmış durumda. Japonya‘da bu sayı 88 bin. Kendileri elektrikli otomobil üretmeyen Hollanda ve Norveç Avrupa'da elektrikli otomobil kullanımında öncü ülkeler. Ulusal Elektromobilite Platformu Başkanı Kagermann, bunda sözkonusu devletlerin tüketicilere verdiği desteğin çok önemli rol oynadığını belirtiyor. Almanya'da da bu yönde adımlar bekleniyor ancak hükümet bu beklentilere henüz karşılık vermiş değil.

Hükümetten beklentiler

Alman Otomobil Endüstrisi Başkanı Matthias Wissmann da hedeflerin tutturulabilmesi için hükümetten daha fazla çaba bekleyen isimlerden. Wissmann, kendilerinin de siyasetçiler gibi elektrikli otomobil konusunda dünyanın önde gelen pazarlarından biri olmak istediklerini ancak bunun için iktidar tarafından gerekli şartların oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Hızlı bir şekilde iyileştirilmesi gereken konuların başında elektrikli araç bataryalarının doldurulabileceği istasyon ağının yaygınlaştırılması geliyor. Ulusal Elektromobilite Platformu bunun için özel ve kamu yatırımlarının bir arada devreye girmesini talep ediyor. Ayrıca elektrikli otomobillerin dolu bir batarya ile katedebildikleri mesafenin de arttırılması önemli konulardan biri. Uzmanlar hükümetten, şirket aracı olarak elektrikli otomobilleri tercih edenlere vergi kolaylığı sağlanması gerektiğini, bunun satışları bir anda yüksek seviyelere çekeceğini savunuyorlar. Alman Otomobil Endüstrisi Başkanı Wissmann'a göre alınabilecek en etkili önlemlerden biri şirket aracı olarak elektrikli otomobil kullananlara vergi kolaylığı sağlamak.

Diğer yandan Alman şirketlerinin küresel rakipleri ile rekabet edemedikleri alanlar var. Örneğin Daimler firması, Asyalı, özellikle de Koreli rakipleri ile yarışamadığı için Almanya'da kendi alanında tek olan batarya hücresi fabrikasını kapatacağını açıkladı. Almanya bu yüzden ikinci ve üçüncü nesil batarya üretiminde öncü ülkelerden olmak için çabalıyor. Ancak burada da beklenti devletin otomotiv sektörünü maddi anlamda desteklemesi.