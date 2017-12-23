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Dünya

Almanya’nın ardından Hollanda’dan Türkiye’ye normalleşme sinyali

"Yaşananlar tiyatro değildi, iki ülke arasında büyükelçilik yok; ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum"

23 Aralık 2017 18:27

Almanya’dan gelen “ilişkilerde gerilimin azaltılmasına hazırız” açıklamasının ardından Hollanda’dan da normalleşme sinyali geldi. 

Hollanda’nın De Telegraaf gazetesine konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi" dedi.

"Erdoğan'la aynı masada oturduk ama iletişim kurmadık"

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde işbirliği olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni verilmemesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan'ın sınır dışı edilmesinin ardından Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkiler gerilmişti. 

Türkiye, Hollanda'ya iki nota verildiğini açıklarken, Hollanda hükümeti ise vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısı yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı da izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin bir müddet görevine dönmemesini istemişti.

Almanya: İlişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına hazırız

Hollanda Başbakanı Rutte’den önce Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr da cuma günü yaptığı açıklamada, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

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