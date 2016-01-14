Almanya'nın AGİT dönem başkanlığı başladı



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier bugün Viyana'da düzenlenecek bir basın toplantısında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nı (AGİT) Almanya'nın dönem başkanlığı programı konusunda bilgilendirecek.

Steinmeier ayrıca AGİT misyonları ile Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu‘nun (Odihr) yetkilileri ile buluşacak.

Almanya yeni yılda AGİT'in dönem başkanlığını üstlendi. Bir yıl sürecek dönem başkanlığının programında ağırlık olarak Doğu Ukrayna ve Güney Kafkaslar'daki anlaşmazlık yönetimleri ile terörle mücadele gibi konular bulunuyor.

AFP/ÇA/NH