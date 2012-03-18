Almanya'nın 11. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck

T24 - Federal Seçiciler Kurulu’nda yapılan oylamanın sonucunda, vatandaş hakları savunucusu Joachim Gauck Almanya’nın 11’inci Cumhurbaşkanı seçildi.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre: Berlin’de, Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı’nın seçildiği oylamanın ilk turu, 45 dakika sürdü. Federal Seçiciler Kurulu’nun bin 240 üyesinin katıldığı oylamanın galiba 72 yaşındaki Joachim Gauck oldu. Gauck ilk turda 1228 geçerli oyun 991'ini aldı. Rakipleri, Sol Parti adayı Beate Klarsfeld 126, Nasyonal Demokrat Parti adayı Olaf Rose ise 3 oy aldı.

Almanya'da cumhurbaşkanını belirleyen ve Federal Meclis'in (Bundestag) 620 milletvekilinin yanı sıra 16 eyalet meclisinin belirlediği 620 kişiden oluşan toplam 1240 üyeli Bundesversammlung adı verilen kurul mecliste seçim yaptı.

Cumhurbaşkanı adayı Gauck ilk turda 1228 geçerli oydan 991'ini alarak 5 yıllık bir süre için ülkenin cumhurbaşkanı oldu.

1232 delegenin katıldığı ve 4 oyun geçersiz sayıldığı oylamada Sol Parti adayı Beate Klarsfeld 126, aşırı sağcı Almanya'nın Milliyetçi Demokratik Partisi'nin (NPD) adayı Olaf Rose de 3 oy aldı. 108 delege çekimser oy kullandı.

Sevgilisiyle birlikte geldi

Aralarında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin izlediği oylamayı Gauck da, sevgilisi Daniela Schadt ile birlikte davetliler tribününden takip etti.

Gauck, cumhurbaşkanı seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasına, "Ne güzel bir pazar günü" sözleriyle başladı. Eski Doğu Almanya'daki (DDR) komünist rejim döneminde çekilen zorluklara ve baskılara dikkati çeken Gauck, bu nedenle gelecekte hiçbir seçimi kaçırmayacağını söyledi.

Almanya'da uzun süredir yaşamayan insanların da desteğini hissettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gauck, "Özgürlük olmadan yaşayamayacak bir cumhurbaşkanı seçtiniz" dedi. Gauck, tüm beklentileri yerine getiremeyeceğini, ancak kendisine yüklenilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı görevine hemen başlayacak olan Gauck için 23 Mart Cuma günü mecliste yemin töreni düzenlenecek.

Türk kökenler oy kullandı

Oylamada Türk kökenli Federal Meclis üyeleri Aydan Özoğuz, Ekin Deligöz, Memet Kılıç, Sevim Dağdelen ile Serkan Tören, Aşağı Saksonya Eyaleti Sosyal İşler, Kadın, Aile, Sağlık ve Uyum Bakanı Aygül Özkan, Baden-Württemberg Eyaleti Uyum Bakan Bilkay Öney, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir, Berlin Eyaleti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emine Demirbüken-Wegner, Solingen kentinde 1993 yılında aşırı sağcılar tarafından evinin kundaklanması sonucu iki kızı ve iki torununu kaybeden Mevlüde Genç ve aşırı sağcı terör hücresi tarafından babası öldürülen Gamze Kubaşık da katıldı.

Wulf istifa etmişti

Christian Wulff, 2010 yılının haziran sonunda cumhurbaşkanlığına seçilmiş, ancak Aşağı Saksonya eyaletinde başbakanlık görevi döneminde tatilde iş adamlarının evlerinde kaldığı ve düşük faizli kredi alarak görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle kamuoyundan gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti.