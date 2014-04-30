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Dünya
Deutsche Welle

Almanyalı Türkler stadyumlarda oy verecek

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, cumhurbaşkanlığı seçiminde Olimpiyat Stadı'nın seçim merkezi olarak kullanılabilmesi için Alman makamlarına başvuruda bulundu.

30 Nisan 2014 15:12

Türkiye'de seçim yasasında yapılan değişiklik, Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde oy kullanabilmesinin önünü açmıştı. İlk turu 10 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları bu haktan yararlanacak.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği tarafından iletilen başvuruda, Berlin'de yaşayan 140 bin Türk vatandaşının sözkonusu tarihte oylarını kullanabilmesi için Olimpiyat Stadı'na bir seçim merkezi kurulması isteği dile getirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Türk Büyükelçiliği'nin talebinin, güvenlik açısından aydınlatılmak üzere Federal İçişleri Bakanlığı'na iletildiğini" söyledi.

Merkel destek sözü vermişti

Konuyla ilgili Alman medyasında yer alan haberlere göre toplam 7 kentte büyük seçim merkezinin kurulması planlanıyor. Hannover, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Karlsruhe ve Münih, Berlin dışında seçim merkezi kurulması planlanan diğer kentler arasında anılıyor.

Başbakan Angela Merkel, Şubat ayında Berlin'i ziyaret eden Türk mevkidaşı Erdoğan'a destek vaat etmişti. Merkel, "Almanya'daki Türk vatandaşlarının oy haklarını kullanabilmeleri için Ankara ile yakın temas halinde olacağız" vaadinde bulunmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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