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Deutsche Welle

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre Türkiye kökenli Almanlar Merkel'i Erdoğan'dan daha çok seviyor. Almanyalı Türkler Erdoğan'a eksi 2,5 puan, Merkel'e de artı 1,6 puan verdi.

05 Mart 2018 23:30

Duisburg-Essen Üniversitesi ile Köln Üniversitesi, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde oy kullanan Türkiye ve Rusya kökenli seçmenlerin eğilimlerini analiz ettiği ortak araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, kendisi ya da ailesi Türkiye ya da Rusya kökenli 500 Alman vatandaşına seçimlerdeki tercihlerine dair sorular soruldu.

Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye ve Rusya kökenli Alman seçmenlerin seçimlere katılım oranı Almanya genelindeki katılım oranından düşük. Almanya'da 2017'deki genel seçimlere katılım oranı yüzde 76,2 iken Türkiye kökenli Alman seçmenlerde katılım oranı yüzde 64, Rusya kökenli Alman vatandaşlarında ise yüzde 58.

Hangi partilere oy verdiler?

Ankete katılan Almanyalı Türkler'in yüzde 35'i seçimlerde Sosyal Demokrat Parti ile Sol Parti'ye oy verdiklerini açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye kökenli Alman seçmenler Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın olduğu iddia edilen Alman Demokratlar İttifakı‘na (Allianz Deutscher Demokraten) ise yüzde 12 oranında destek verdi.

Rusya kökenli Alman vatandaşlarının da yüzde 27'si muhafazakar partiler Hristiyan Demokrat Birlik ya da Hristiyan Sosyal Birlik'e oy verdi. Rusya kökenlilerin yüzde 21'i Sol Parti'yi, yüzde 15'i ise sağ popülist Almanya için Alternatif'i (AfD) seçti.

Araştırmayı hazırlayan uzmanlardan Duisburg-Essen Üniversitesi'nden siyaset bilimci Achim Goerres, sağ popülist AfD'nin Rusya kökenli Alman seçmenler arasındaki desteğinin, göçmen kökenli olmayan Almanlardan daha fazla olduğuna işaret etti. AfD geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 12,6 oranında oy almıştı.

Seçmenler Erdoğan, Merkel ve Putin'e not verdi

Ankete katılan Türkiye kökenli Almanlardan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a -5 ila +5 arasında puan vermeleri de istendi. Seçmenler Erdoğan'a ortalama -2,5 puan verdi. Yine ankete katılan Türkiye kökenlilerin yüzde 66'sı Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı.

Araştırmaya katılanlara Erdoğan'ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel'e de puan vermeleri istendi. Seçmenler Merkel'e +1,6 notunu verdi.

Rusya kökenli Alman vatandaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği notsa +1,4 olarak açıklandı.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren siyaset bilimci Goerres, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının Erdoğan'a desteğinin düşük olduğunu belirtti. Goerres, "Türkiye'de yapılan referanduma (Anayasa referandumu) katılan Türk kökenli Alman seçmenler Anayasa değişikliğine karşı yönde oy kullandılar" dedi.

Araştırmaya göre çifte vatandaş olan Türklerin sadece yüzde 21'i Nisan 2017'deki Anayasa referandumunda değişikliklere "evet" dedi.

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı ya da çifte vatandaş olan seçmenlerin yarısı Anayasa referandumunda sandık başına gitmişti. Oy kullanan seçmenlerin yüzde 60'dan fazlası Anasaya değişikliğini onaylamıştı.

epd,dpa/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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