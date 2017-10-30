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Almanya'dan ve Azerbaycan'dan Medipol Sağlık Grubu'na ödül

İSTANBUL, (DHA) AZERBAYCAN'DA düzenlenen ve sağlık kuruluşlarının, çalışanlarının ödüllendirildiği The Fist 2017'de ödüller dağıtıldı

30 Ekim 2017 15:45

İSTANBUL, (DHA) AZERBAYCAN\'DA düzenlenen ve sağlık kuruluşlarının, çalışanlarının ödüllendirildiği The Fist 2017\'de ödüller dağıtıldı. Türkiye\'den, Azerbaycan\'da hizmet veren Medipol Üniversitesi Hastanesi de \'Yılın En İyi Sağlık Kurumu\' ödülüne layık görüldü. Avrupa Başarı Ödülleri\'nde \'Yılın Sağlık Kuruluşu\' ödülünü alan hastaneden yapılan yazılı açıklamada Türkiye\'den 1, Azerbaycan\'dan 1 ve Almanya\'dan 1 olmak üzere toplamda 3 ödüle sahip oldukları belirtildi.

KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN MEDİPOL’Ü SEÇTİ

Yılın en iyilerinin seçildiği “The First” 2017’nin sekizincisi, bu yıl Azerbaycan’ın Bakü şehrinde düzenlendi. Törende, “Yılın En İyi Sağlık Kurumu” ödülü kaliteli ve hasta odaklı sağlık hizmetiyle, Medipol Üniversitesi Hastanesi’ne verildi. Azerbaycan’da faaliyet gösteren Medipol Ofisi, burada yaklaşık 3 yıldır sağlık hizmeti sunuyor. Azerbaycan Tıp Üniversitesi ile yapmış olduğu karşılıklı anlaşma sonunda hastane bünyesindeki akademisyen doktor kadrosu, bilgi ve deneyimlerini Azerbaycan’daki meslektaşları ile paylaşıyor. Bunun yanı sıra, hastane hekimleri, staj ve eğitim talebinde bulunan lisans ve lisansüstü öğrencileri hastane ve üniversitemize kabul ederek, eğitim süreçlerinde de onlara destek oluyor.

BİR ÖDÜL DE ALMANYA’DAN GELDİ

Uluslararası turizm ve ticaret fuarı ITT Messe kapsamında, Türk-Alman Turizm&Kültür Derneği (TDTK) katkılarıyla Avrupa Başarı Ödülleri’nin bu yıl ikincisi gerçekleşti. Almanya Essen\'de yapılan gala gecesinde lider markalar ve isimler, başarılı çalışmalarıyla ödül alırken, Medipol Üniversitesi Hastanesi de sağlık alanında “Yılın Sağlık Kuruluşu” seçildi. Avrupa Başarı Ödülleri,  Avrupa\'da Türkler tarafından gerçekleştirilen ve aynı zamanda Avrupalılara da ödül veren tek organizasyon olarak biliniyor.

Medipol Üniversitesi Hastanesi, kapasitesi ve hasta odaklı tedavi imkanlarıyla Türkiye, Avrupa ve Balkanlar’da yer alan en kapsamlı hastane komplekslerinden biri olarak gösteriliyor. Hastanede Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türk Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 92 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuluyor.  

Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca ödüller ile ilgili olarak şunları söyledi:

 \"Ülkemizde ve Uluslararası arenada Türkiye’deki sağlık sektörünü doğru platformlarda layıkıyla temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Dünya standartlarında kaliteli sağlık hizmeti sunan hastanemiz, Türkiye ekonomisine de bu anlamda ciddi katkı sağlıyor. Medipol ailesi olarak çalışmalarımızın sonucu aldığımız ödüller tüm çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltirkenbizlere hem mutluluk hem de gurur veriyor. Medipol Sağlık Grubu, Avrupa, Balkan ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve diğer Türki Cumhuriyetler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dahil yılda 92 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuluyor.\"

İZMİR\'DEN DE BİR ÖDÜL

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi 1 ödül de \"Şehir Öödülleri Türkiye\" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın desteklediği \"Yaşayan Şehirler\" isimli platform tarafından \'yılın sağlık kuruluşu\' ödülü aldı. 

 

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