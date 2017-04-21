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Almanya'dan Türkiye’ye seyahat uyarısı

"Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir”

21 Nisan 2017 00:11

 Almanya, Türkiye ile ilgili seyahat uyarısını güncelledi. Referandum nedeniyle gösterilerin olabileceği belirtilen uyarıda, Alman vatandaşlarından gösterilerden uzak durmaları istendi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, referandum sonrasında Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarını güncelledi. Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan 19 Nisan tarihli güncellenmiş seyahat ve güvenlik uyarılarında, 16 Nisan’da yapılan referanduma dikkat çekildi.

Açıklamada, “16 Nisan 2017’de Türkiye’de anayasa değişikliği konusunda referandum yapıldı. Referandumun resmi sonuçlarının Nisan ayı sonuna doğru açıklanması beklenmektedir. Gösterilerin olması ve büyük toplantılar yapılması ihtimal dışı değil. Seyahat edeceklere siyasi gösterilerden ve genel olarak büyük kalabalıklardan uzak durmaları tavsiye edilir” denildi. 

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