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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına 'sosyal medya' uyarısı

"Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da hatta 'beğenilmesi' bile cezai yargılamalara yol açabilir"

25 Ekim 2018 02:14

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına sosyal medya ağlarında yaptıkları paylaşımlarda dikkatli olma uyarısında bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgileri kısmında yapılan düzenlemenin Türkiye'yle ilgili kısmında, "Hükümeti eleştiren bilgilerin yeniden paylaşılması ya da hatta 'beğenilmesi' bile cezai yargılamalara yol açabilir. Örneğin cumhurbaşkanına hakaret ya da terör propagandası" denildi.

Euronews'te yer alan habere göre, düzenlemenin devamında söz konusu durumun Alman hukuk anlayışına göre, ifade özgürlüğü kapsamında olan ifadeler için de geçerli olduğu belirtildi. İlaveten "Suçlu bulunulması halinde mahkumiyet ve hapis cezasıyla sonuçlanabilir" ifadesi yer aldı.

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