Almanya'dan Türkiye'ye 'İncirlik'ten askerlerimizi çekeriz' uyarısı

Almanya'da hükümet, Türkiye'nin, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmelerine izin vermemekte ısrar etmesi durumunda üsteki askerlerini geri çekeceğini duyurdu.

Ankara, NATO'nun IŞİD'e karşı Irak'ta yürüttüğü operasyonlarının parçası olan 250 Alman askerin Alman meclis üyeleri tarafından ziyaret edilmesine izin vermiyor.

Türkiye bu talebe, Alman parlamentosunun 1915 olaylarının 'Ermeni soykırımı' olarak tanıması kararına tepki olarak karşı çıkıyor.

Reuters haber ajansının haberine göre, Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, bu yasağın devam etmesi durumunda askerlerini geri çekilmesi konusunda milletvekillerinin taleplerinin olduğunu belirterek, "Eğer parlamento kendi ordusunu ziyaret edemiyorsa, ordu daha fazla orada kalamaz. Bu oldukça net" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de, milletvekillerinin ziyaretlerine mutlaka izin verilmesi gerektiğini söyledi ve bu sorunu Türk hükümetiyle çözmeye çalıştıklarını vurguladı.

Reuters, Almanya'nın askerlerini çekme tehdidini iki ülke arasındaki gerilimin yeni bir aşaması olduğunu bildirdi.

Göçmen meselesinin çözümü konusunda iki ülkenin işbirliği kritik görülüyor.

Türkiye'yle Almanya arasında daha önce de bir Alman televizyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hicveden program nedeniyle bir gerilim yaşanmıştı.

Alman askeri birlikleri şu anda Akdeniz'de yürüttükleri gözlem görevlerinin yanı sıra içlerinde Afganistan ve Kosova'nın da olduğu yaklaşık 13 ülkede farklı amaçlar için görev yapıyor.