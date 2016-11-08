Almanya'dan Türkiye'deki muhaliflere iltica seçeneği

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Die Welt gazetesine demeç verdi. Roth Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu sert bir dille eleştirerek "Türkiye'de şu an olanların Avrupa değerleri, hukuk devleti ilkesi, demokrasi ve basın özgürlüğü anlayışımızla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle de Türk hükümetine yanıtımız çok açık ve net: Böyle olmaz" dedi.

Roth: Bütün muhaliflerle dayanışma içindeyiz

Devlet Bakanı Michael Roth, Türkiye'de son dönemlerde çok sayıda milletvekili, bilim insanı ve gazetecinin tutuklandığını hatırlatarak, açık ve net bir biçimde Alman İltica Yasası'na işaret etti. Roth, "Türkiye'deki bütün muhalif zihniyetler, Alman hükümetinin onlarla dayanışma içinde olduğunu bilmeli" dedi. Bakan, 'Almanya Türkiye'de takibata uğrayan siyasetçiler, gazeteciler ve sanatçıları almaya hazır mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi: "İltica başvuruları konusunda karar verme yetkisi ilgili birimlerde. Ancak Almanya dünyaya açık bir ülke ve prensipte siyasi olarak takibata uğrayan herkese açık. Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilirler. Bu durum sadece gazeteciler için geçerli değil. İltica hukuku bunun için var."

Roth Alman Dışişleri Bakanlığı'nın şu sıralar bu konuda ne yapabileceği konusunda çalıştığını ifade etti. Bakan bilim insanları ya da gazeteciler için Almanya'da farklı programlar olduğunu hatırlattı.

AB'nin yarın açıklaması beklenen Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu'nun olumsuz olacağını söyleyen Roth, "AB Komisyonu gayet gerçekçi, açık ve eleştirel bir biçimde Türkiye'de neyin kötü gittiği ya da işlemediğinin bilançosunun çıkaracaktır. Ve ne yazık ki bunlar Türkiye'de çok fazla" dedi.

Alman Bakan buna rağmen Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesine karşı olduğunu söyleyerek, "Böyle bir adım Batı'ya yönelmiş Türkiye'yi yalnız bırakmak olur" dedi.