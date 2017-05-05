Almanya'dan Türkiye'deki gazeteciler için özgürlük çağrısı

Almanya'nın başkenti Berlin’deki Brandenburg Kapısı'nın önünde Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlamada, Türkiye’de ve diğer ülkelerdeki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

TAZ gazetesi, RBB televizyonu ve Springer Yayınevi’nin girişimiyle düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Markus Beeko, dünyada en çok gazetecinin tutuklu bulunduğu ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek "Türkiye hükümeti, bu gazeteciler özgür bırakılana kadar yanlarında duracağımızı anlasın" dedi.

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ın eşi Yonca Şık’ın mesajı okundu. Yonca Şık mesajında "Türkiye’de özgürlüğün normal bir şey olmadığını çoktan beri yaşıyoruz. Fakat artık Avrupa da bu tecrübeyi anlamak zorunda. Bizim size ihtiyacımız var. Hâkimler ve savcılar onların yanında olabilir, fakat bizim yanımızda da hak var" dedi. Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in eşi Dilek Yücel ise mesajında "Ben bir mucize beklemiyorum, ben hakkın yerini bulmasını bekliyorum, ben af beklemiyorum, ben bir iddianame bekliyorum" ifadelerini kullandı. Deniz Yücel’in kardeşi İlkay Yücel de kardeşinin neredeyse üç aydır iddianame olmadan tutuklu olduğunu ifade ederek, "Deniz için çalışan insanlar var. Benim için en önemli mesaj budur" dedi.