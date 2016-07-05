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Dünya

Almanya’dan Türkiye gelecek uçak ihbar üzerine boşaltıldı!

İhbarın anonim olduğu belirtildi

05 Temmuz 2016 21:13

Almanya'nın Kassel Havaalanı'ndan Türkiye'ye doğru hareket edecek olan yolcu uçağı şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi. Uçaktaki bagajda patlayıcı madde olduğu ihbarı yapıldı.

Alman haftalık dergisi Focus'un internet sayfasında yer alan habere göre, Kassel Havaalanı'ndan Türkiye'ye doğru harekete hazırlanan yolcu uçağı son anda tahliye edildi. 

İsimsiz ihbarı bir erkeğin yerel saatle 14.45'ta yaptığı belirtildi. İhbarcı, bagajda patlayıcı madde bulunduğunu iddia etti. 

İsimsiz yapılan ihbara göre, bagajda tehlike oluşturan bir paket vardı. Alman yetkililer, ihbar sonrası uçağı tahliye ederek, bagajda arama yaptı.

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