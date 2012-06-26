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Spor

Almanya'dan, Türk takımlarına özel maç yasağı

DFB Türk takımlarının Almanya'da futbol oynamasının yolunu kapattı

26 Haziran 2012 13:41

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Türk takımlarının Almanya sınırları içinde özel maç oynamasını yasakladı.

Bu kararın statlarda meşale yakılması ve taraftarların sahaya girmelerinden dolayı verildiği ifade edildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ile Trabzonspor başta olmak üzere birçok Süper Lig ekibi sezon öncesi kamplarını Almanya'da yapıyor. Avrupa'da gurbetçilerin en yoğun yaşadığı ülke olan Almanya'daki hazırlık karşılaşmaları esnasında ise zaman zaman istenmeyen olaylar çıkabiliyor. Bu konuyu değerlendiren DFB de Türk takımlarının Almanya'da futbol oynamasının yolunu kapattı.

Zaman gazetesinin haberine göre; geçen yıl Galatasaray-İnter ve Fenerbahçe-Nürnberg karşılaşmalarını örnek gösteren DFB'nin bu sezondan itibaren Türk takımlarına izin vermediği belirtildi. Alman Federasyonu'nun iki yıl önce Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Borissia Park'ta oynanan Dostluk Kupası maçında yaşanan olayları da not ettiği, maç organizasyonu için izin isteyen firmalara bu mücadeleyi hatırlattığı öğrenildi.

Son olarak bir Alman şirketin, G.Saray'ın Rosenheim'la 11 Temmuz'da yapacağı özel maç için DFB'ye başvurduğu; ancak güvenlik gerekçesiyle müsabakaya onay çıkmadığı bildirildi. Yanıcı maddelerin stada sokulmasının yasak olduğu Almanya'da, bu tür güvenliği zayıf maçlarda kontrolün zor olacağına dikkat çekilerek tüm taleplerin reddedildiği kaydedildi. Almanya'daki şirketlerin bu sorunu aşmaya çalıştıkları aktarıldı. Türk takımlarının da kararın değişmesi yönünde talepte bulunacakları gelen bilgiler arasında. DFB'nin geri adım atmaması halinde ise kamp merkezlerinin Hollanda ve Avusturya'ya kayacağı söyleniyor.

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