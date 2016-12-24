Almanya'dan Türk Kızılayı'na Suriye yardımı

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türk Kızılayı'nın Almanya'nın yardımlarıyla Halep'in doğusundan kaçan mülteciler için 5 bin çadır temin edeceğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuyla ilgili görüştüğünü ve Suriye'nin kuzeyindeki savaş mağdurları için Almanya adına yardım taahhüdünde bulunduğunu belirtti. Almanya'nın mali desteğiyle Kızılay'ın satın alacağı 5 bin çadır Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kurulacak.

Bakan Steinmeier, "Özellikle bu karanlık günlerde insanlara onların yanında olduğumuzu göstermek, açlık ve şiddetin damgasını vurduğu bir cehennemden son anda kurtulan bu insanlara en azından ufak bir umut ışığı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Almanya, Birleşmiş Milletler Bölgesel İnsani Yardım Fonu'nun Gaziantep'te oluşturduğu merkez için 5 milyon euro mali destekte bulundu. Bu mali destek aynı zamanda Almanya'nın Halep'in doğusundaki tahliyeler için serbest bıraktığı acil insani yardımları da kapsıyor.

Suriye Ordusu, perşembe günü Halep kentinin kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurmuştu. Suriye ordusu Rus askerlerinin desteğiyle kasım ayı ortasında Halep'in yeniden geri kazanılması için kapsamlı bir harekât başlatmıştı. Son olarak Halep'teki yaklaşık 35 bin kişi büyük bir tahliye operasyonuyla kentten çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye eleştiri

Öte yandan bugün konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilere yardım konusunda Türkiye'ye yeterli desteğin gelmediği eleştirisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, "Sadece şurada mültecilerle ilgili yaptığımız harcama 20 milyar doları buldu. Basit rakam değil. Nerede Batı? Hani o zengin Batı nerede? Onların böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Hani insan hakları?" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir söz verdiğini vurgulayarak, "Türkiye'ye verdiği Avrupa Birliği'nin söz var: 1 Temmuz itibarıyla biz 3 milyar avro vereceğiz.' Şu ana kadar 677 milyon dolar. Bize vermiyor, benim bütçeme girmiyor bu para, sadece UNESCO vasıtasıyla Kızılay'a, AFAD' gelen rakam bu 677... Söz verdikleri 3 milyar avroydu. Nerede? Yok. Bunların bütçeleri, gayrisafi milli hâsılaları bizden çok fazla. Niye gelmiyor? Bunların böyle bir derdi yok. Bunların insanlık diye bir derdi yok. Bunların ezilen, mazlum, mağdur diye bir dertleri yok, bu dert bizde var" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP, MK/BS