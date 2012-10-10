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Dünya

Almanya'dan 'sünnete' izin

Adalet Bakanı, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, sünnetin doktorlar tarafından tıbbi kurallara uygun olarak yapılmasını öngören yeni yasal düzenlemenin kabul edildiğini belirtti

10 Ekim 2012 16:45

Almanya'da yaşayan Yahudi ve Müslüman ailelerin çocuklarını yasal olarak sünnet ettirebilmesi için hazırlanan yeni yasal düzenleme kabul edildi.

Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada, sünnetin doktorlar tarafından tıbbi kurallara uygun olarak yapılmasını öngören yeni yasal düzenlemenin kabul edildiğini belirterek, "Yeni yasal düzenlemeyle Yahudiler ve Müslümanlar çocuklarını sünnet ettirmeye devam edebilecek" dedi.

Eyalet yönetimleriyle de yoğun şekilde görüşmeler yaparak sünnet konusuna kısa zamanda bir çözüm bulmak amacıyla yeni bir yasal düzenlemeye gittiklerini ifade eden Leutheusser-Schnarrenberger, yasal düzenlemeye göre, yetişkin olmayan çocukların ailelerinin sünnete onay vermesi gerektiğini ve çocukların en az şekilde acı çekerek sünnet olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kabine tarafından kabul edilen yasal düzenleme doğrudan Medeni Kanuna dahil edilecek.

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