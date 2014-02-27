T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Sina uyarısı

Alman hükümeti, vatandaşlarını Mısır’ın Sina Yarımadası’na seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

27 Şubat 2014 13:48


Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şiddet olaylarının devam ettiği Sina Yarımadası'na gitmeyi düşünen Alman turistlere dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yola çıkmadan önce seyahat bürolarından bilgi alınmasını tavsiye eden Bakanlık, Sina Yarımadası'na gitmeye karar verenlerin bölgedeki gezi planlarını asgariye indirmeleri, tur organizatörleri ve Mısır güvenlik güçlerinin verdiği bilgileri dikkate almalarını istedi.

Daha önce sadece Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Mısır-İsrail sınırı için uyarıda bulunan Alman yetkililerin açıklaması bu kez tüm yarımadayı kapsıyor.

Sina bölgesindeki güvenlik durumunun kritik olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

Mısır hükümeti, İslamcı aşırıların son yıllarda aktif olduğu Sina Yarımadası'nda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yarımadanın güneyindeki tatil beldesi Taba'da iki hafta önce düzenlenen intihar saldırısında Güney Koreli üç turist ve bir Mısırlı otobüs şoförü hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanMısır Sina YarımadasıDışişleri BakanlığıSina YarımadasıBakanlık Sina YarımadasıMısırMısır-İsrailTabaGüney KoreliMısırlıDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24