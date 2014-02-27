Almanya'dan Sina uyarısı



Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şiddet olaylarının devam ettiği Sina Yarımadası'na gitmeyi düşünen Alman turistlere dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Yola çıkmadan önce seyahat bürolarından bilgi alınmasını tavsiye eden Bakanlık, Sina Yarımadası'na gitmeye karar verenlerin bölgedeki gezi planlarını asgariye indirmeleri, tur organizatörleri ve Mısır güvenlik güçlerinin verdiği bilgileri dikkate almalarını istedi.

Daha önce sadece Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Mısır-İsrail sınırı için uyarıda bulunan Alman yetkililerin açıklaması bu kez tüm yarımadayı kapsıyor.

Sina bölgesindeki güvenlik durumunun kritik olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gelişmeleri yakından izlediklerini kaydetti.

Mısır hükümeti, İslamcı aşırıların son yıllarda aktif olduğu Sina Yarımadası'nda güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Yarımadanın güneyindeki tatil beldesi Taba'da iki hafta önce düzenlenen intihar saldırısında Güney Koreli üç turist ve bir Mısırlı otobüs şoförü hayatını kaybetmişti.