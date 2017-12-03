Almanya’dan sığınmacılara geri dönüş teşviki

Almanya'da hükümet iltica başvurusu reddedilen sığınmacıların ülkelerine dönmesini teşvik etmek için yeni bir yardım programı devreye soktu.

Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, iltica başvurusu reddedilen sığınmacılar "yeniden uyuma destek” programı çerçevesinde 28 Şubat tarihine kadar 3 bin euro değerinde ek yardım talebinde bulunabilecek. Aileler kira, inşaat ve tadilat çalışmaları, mutfak ya da banyo mobilyaları gibi ihtiyaçlar için 3 bin euro, kişisel olarak da bin euro değerinde ayni yardım talebinde bulunabilecek. Böylece Almanya'da şubat ayında başlatılan "Starthilfe plus” (Başlangıç Yardımı Artı) adlı geri dönüş yardım programı, oturma masrafları için getirilen bu katkıyla birlikte üç ay daha uzatılmış oldu. Programın genişletildiğini kamuoyuna taşıyan Alman Bild am Sonntag oldu.

Çekirdek aile 6 bin euro değerinde yardım alabilecek

"Senin Ülken. Senin Geleceğin. Şimdi!” adı verilen bu programın üç ayla sınırlı kalacağı belirtiliyor. Almanya'da şimdiye kadar iltica başvurusu sonuçlanmadan önce ülkelerine geri dönmeyi kabul eden ve iltica başvurusunu geri çeken 12 yaş üstü sığınmacılara 1200 euro, çocuklara ise 600 euro para yardımı yapılıyordu. Diğer bir deyişle tek çocuklu bir çekirdek aile 3 bin euro para talep edebiliyordu. Yeni programa göre ise talep edilebilecek meblağ iki katına çıkmış oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada iltica başvurusu reddedilen sığınmacılardan fırsattan yararlanmalarını istedi. De Maiziere “Şubat ayı sonuna kadar gönüllü olarak geri dönme kararı alacak olurlarsa, başlangıç yardımının yanı sıra geldikleri ülkedeki ilk oniki ay için ilk kez oturma masrafları yardımı alabilecekler” dedi.

Bild am Sonntag’ın haberine göre Şubat-Ekim 2017 arasında geri dönüş teşviki için başvuruda bulunan kişilerin sayısı 8 bin 639 kişi oldu. Gazetenin haberine göre Almanya'da iltica başvurusu reddedilmiş yaklaşık 115 bin sığınmacı bulunuyor. 80 bini hakkında “geçici olarak sınırdışı kararının askıya alınması” kararı var. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 35 bin sığınmacı hakkındaki sınırdışı kararları ise bu yılın ocak ile eylül ayları arasında hukuken geçerli hale geldi. Bu süre içerisinde 19 bin 520 kişi sınırdışı edildi.

dpa/EC,DÇ

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