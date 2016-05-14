Almanya'dan sığınmacılara 93 milyar 600 bin euro bütçe



Der Spiegel dergisi Federal Maliye Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde, Federal Hükümet'in sığınmacılar için 2020 yılına kadar yaklaşık 93 milyar 600 bin euro harcanacağından yola çıktığını yazdı. Spiegel, Federal Maliye Bakanlığı'nın eyalet yönetimleri ile yaptığı pazarlıklar ışığında ortaya böyle bir tablonunun çıktığını belirtti.

93 milyar 600 bin euroluk bütçenin, sığınmacıların barınma ve ülkeye uyumlarının sağlanması gibi masrafların yanı sıra kriz bölgelerinden sığınmacı akınına yol açan nedenlerle mücadeleye de harcanması planlanıyor.

Federal Maliye Bakanlığı, sadece iltica başvurusu kabul edilen mültecilere ödenecek sosyal yardım ödenekleri ve kira yardımının 25 milyar 700 bin euro olacağından yola çıkıyor. Sığınmacıların gidecekleri dil kurslarının maliyetinin 5 milyar 700 bin, istihdam piyasasına entegre edilmeleri için yapılacak yardımın ise 4 milyar 600 bin euro tutması bekleniyor. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre sığınmacılar için 2016'da 16 milyar 100 bin euroluk yıllık masraf 2020 yılında 20 milyar 400 bin euroya yükselecek.

Alman yetkililer bu yıl ülkeye toplam 600 bin sığınmacının gelmesini bekliyor. Gelecek yıl 400 bin, 2018 ve sonrasında ise yılda 300 bin sığınmacının geleceği tahmin ediliyor.

Eyalet hükümetleri sığınmacılar için bu yıl 21 milyar euro bütçe ayırdı. Bu rakamın 2020 yılına dek 30 milyar euroya çıkması bekleniyor. Eyalet yönetimleri bu rakamın yarısını Federal Hükümet'in üstlenmesini talep ediyor. Federal Hükümet'se karşı çıkıyor.