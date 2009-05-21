Almanya'dan sarsıcı bir dosya daha!

Almanya'da Yimpaş, Kombassan, Jetpa ve İhlas gibi holdinglere karşı alınan yargı kararlarına ilişkin 500 sayfalık dosya haziranda Türk makamlarına iletilecek...



Türk holdingzedelerin avukatı Ümit Akça, "Bu kararlara göre mağdurların yatırdığı paraların faiziyle birlikte geri ödenmesi gerekiyor. Ancak Türkiye'de mahkemeler bu kararları tanımada sorun çıkartıyor ve bu yüzden biz de uygulamaya geçemiyoruz" dedi.



Akça, Alman mahkemelerinde tanınan mahkeme kararlarının Türkiye'de de tanınması için hazırladıkları, 500 sayfalık dosyanın haziran sonunda Türk resmi makamlarına teslim edileceğini açıkladı. Akça dosya örneklerinin, her iki ülkenin siyasi partilerinin üst düzey temsilcilerine de verileceğini duyurdu.



Aralarında Yimpaş, Kombassan, JetPa ve İhlas gibi holdinglerin bulunduğu, şirketlere karşı dava açan ve bu davaların birçoğunu kazanan Akça, Avrupa mahkemelerinde kesinleşmiş yargı kararları olduğuna dikkat çekerek, "Bu kararlara göre mağdurların yatırdığı paraların faiziyle birlikte geri ödenmesi gerekiyor. Ancak Türkiye'de mahkemeler bu kararları tanımada sorun çıkartıyor ve bu yüzden biz de uygulamaya geçemiyoruz" diye konuştu.