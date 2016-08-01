Almanya'dan 'şantaja boyun eğmeyiz' yanıtı



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vize muafiyeti konusunun somutlaştırılmaması durumunda mülteci mutabakatını feshetme tehdidi Almanya'da tepkiye yol açtı. Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, "Almanya ve Avrupa hiçbir şekilde şantaja boyun eğmez" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung'da pazartesi günü yayımlanan mülakatta, vize muafiyeti için somut tarih verilmesini talep ederek, aksi takdirde Türkiye'nin AB ile 18 Mart'ta kabul edilen mülteci mutabakatını feshetmek durumunda kalacağını söylemişti. Çavuşoğlu'nun vize muafiyeti ile ilgili olarak "Ekim başı ya da ortası olabilir" ifadesini kullanması, ültimatom olarak algılandı.

"Üyelik müzakerelerine lüzum kalmaz"

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, vize muafiyeti için Türkiye'nin öncelikle gerekli standartları yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Vize muafiyeti tanınıp tanınamayacağı Türkiye'ye bağlı" diye konuştu. Gabriel, Türkiye'deki idam tartışmalarına da değinerek, idam cezasının AB Temel Haklar Şartına aykırı olduğunu belirtti ve "İdam cezasını yeniden yürürlüğe sokma yoluna giren bir ülke, Avrupa'dan tüm üyelik müzakerelerini lüzumsuz kılacak ölçüde uzaklaşmış olur" ifadesini kullandı.

Hristiyan Demokrat Birlik partisinin iç politika uzmanı Wolfgang Bosbach da vize muafiyeti için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 koşul olduğunu hatırlatarak, "Bunları yerine getirmezse, vize muafiyeti de olmaz" dedi.

Alman hükümeti sözcü vekili Ulrike Demmer ise, Türkiye'nin anlaşmayı uygulamaya devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Anlaşma her iki tarafın da çıkarınadır. Çünkü insanların boğulmasını önlemektedir" diye konuştu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer de vize muafiyeti için koşulların yerine getirilmesi konusunda değişen birşey olmadığını belirterek, vize muafiyetinin ancak bu şekilde sağlanabileceğini vurguladı.

Miting krizi

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın görevden alınıp alınmayacağı ile ilgili bir soruyu ise, "Bu yönde bir düşünce yok. Böyle birşey zaten yapıcı olmaz. Diyalog ve iletişimin kesilmesi şüphesiz doğru bir araç olmaz" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Köln'de düzenlenen 'Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi'nde telekonferans yoluyla konuşma yapmasına izin verilmemesi ile ilgili gerginlik kapsamında Türkiye'den sert açıklamalar gelmişti. Büyükelçi Martin Erdmann'ın ülke dışında tatilde olması nedeniyle Alman maslahatgüzar Robert Dölger Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Schäfer, 'görüşme ricasının devletler arasında her gün yaşanabilen normal bir durum olduğunu' söyleyerek, "Bu olağan dışı bir şey değil. Bu tür bir davete icabet etmek iyi bir adettir' dedi.