Almanya'dan PKK açıklaması

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, "PKK'nın Almanya'da terör örgütü olarak görüldüğünü ve sade üyeliğinin bile suç teşkil ettiğini" söyledi.

Dimroth, Berlin'deki basın evinde düzenlediği toplantıda, "terör örgütü PKK'nın Almanya'da para toplamasına ve eleman kazanmaya yönelik çalışmalara hükümetin ve polisin ne gibi tedbirler aldığına ilişkin" soruya karşılık, alınan ve alınacak önlemler konusunda Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının (BfV) raporuna bakılmasını istedi.

"PKK Almanya'da terör örgütü kategorisinde yer alıyor. Bu açıdan sade üyeliği bile suçtur" ifadesini kullanan Dimroth, Almanya'nın eyalet sistemiyle yönetildiğine işaret etti. Dimroth, polisin aldığı önlemlerin eyaletlerin görev alanına girdiğini bildirdi.

BfV raporunda Almanya'da bir dizi PKK üyesine karşı soruşturma yapıldığının ve ceza davalarının açıldığının görülebileceğini belirten Dimroth, son olarak da bir DHKP-C üyesinin yakalandığını hatırlattı.

Aktif işbiliği

"Yani (Türkiye) ile çeşitli seviyelerde çok aktif işbirliği var" diyen Dimroth, söz konusu terörizme karşı uluslararası işbirliğinin hukukun izin verdiği çerçevede yapıldığını ifade etti.

Dimroth, bu kapsamda Türkiye ile iyi bir işbirliği içinde olduklarını savunarak, Türkiye'nin çok önemli bir partner olduğunu, bu işbirliğindeki tüm imkanlardan yararlanmak istediklerini belirtti.

Alman ve Türk güvenlik birimlerinin bu yılın başında uzmanlar seviyesinde görüşmeler yaptığına değinen Dimroth, burada özellikle uluslararası terörizmle mücadelenin ele alındığına işaret etti.

Dimroth, bakanlar seviyesinde bu stratejik görüşmelerin yapılmasının planlanıp planlanmadığını ise bilmediğini kaydetti.

Alman Hükümet Sözcü Vekili Ulrike Demmer de Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün telefonda gerçekleşen görüşmede iki liderin terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda karşılıklı güvence verdiğini söyledi.

Şu anda bu alanda yoğun işbirliğinin bulunduğunu savunan Demmer, şimdi Türkiye ile bu işbirliğinin nasıl daha da yoğunlaştırılabileceğine bakılacağını belirtti.