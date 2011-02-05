-ALMANYA'DAN MISIR'A SİLAH YOK MÜNİH (A.A) - 04.02.2011 - Almanya Mısır'la silah ticaretini geçici bir süre durdurma kararı aldı. Almanya Ekonomi Bakanlığı, Mısır'a yönelik silah ticaretinin geçici bir süre durdurulduğunu açıkladı, ancak bu kararın ne kadar süre ile geçerli olduğu konusunda bilgi vermedi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise Mısır yönetimine ülkedeki yabancı gazetecilerin ve gözlemcilerin daha iyi korunması çağrısında bulundu. Bakan Westerwelle, bugün başkent Berlin'de BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüştü. Westerwelle görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Mısır'daki güvenlik güçlerinin, göstericileri ve ülkedeki yabancı gözlemci ve gazetecileri daha iyi bir şekilde koruması gerektiğini belirtti. Göstericilere saldıranların cezalandırılması gerektiğini de ifade eden Westerwelle, Alman hükümetinin "tam şimdi" Mısır'da demokratik bir değişimin gerçekleşmesini desteklediğini, ülkeyi kimin yöneteceğine ise sadece Mısır halkının karar vermesi gerektiğini söyledi. Ban Ki-mun da, Mısır yönetimini halkın sesine kulak vermeye çağırarak, Mısır'ın bölgede stratejik öneme sahip önemli bir ülke olarak kalması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri, Humboldt Üniversitesinde öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada da, Mısır'da yeni bir politik başlangıçtan yana olduğunu ifade ederek, şiddetin ve basın özgürlüğünün kısıtlanmasının hiç bir şekilde kabul edilemeyeceğini, bunların temel insan hakları olduğunu kaydetti. Westerwelle ve Ban Ki-mun yarın 47. Münih Güvenlik Konferansına konuşmacı olarak katılacak.